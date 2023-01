Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por más que los filósofos se empeñaron en afirmar que lo único que no tenía límites era la estupidez humana, por terquedad, nos negamos a aceptar la sentencia como cierta, la resistencia llegó al grado de asegurar que no pasaba de ser una hipótesis, quizá con muchos ejemplos, pero hasta ahí.

Sin embargo, este fin de semana se registró un evento que hace imposible defender lo indefendible, que nos lleva a pensar que es tiempo de reconocer la derrota, de aceptar que los grandes pensadores no se equivocaron y tuvieron razón, lo único que no tiene límites es la estupidez humana.

Ahí les va la historia que confirma el axioma, mire, resulta que un jugador de fútbol, que en su momento fue de nivel selección nacional y seguía conservando el estatus de ícono del equipo Cruz Azul, de nombre Julio César Domínguez, El Cata le dicen, subió a sus redes sociales fotografías para presumir la fiesta de su hijo que era con temática narco.

“La Chapiza” se leía en las gorras y uniformes tipo tácticos, de esos que son comunes en la delincuencia con pasamontañas y todo, que lucían los niños invitados, pero además simulaban traer armas, se presumían enfrentamientos y otras cosas parecidas.

Con ese mero hecho sobra para confirmar que, efectivamente, la estupidez humana no tiene límites, un jugador que es ejemplo de miles de niños que intentan sanamente orientarse por el deporte se luce haciendo una apología de la delincuencia, normalizándola, claro, indirectamente orillando a muchos menores a unirse a las fuerzas del mal, a creer que pueden ser una cosa y otra sin el mayor problema.

Lo más triste es que la fiesta fue de lo más concurrida, que los padres de los amiguitos del jugador se hayan prestado para semejante estupidez.

Los amigos de El Cata han salido a decir que ya dejen de crucificarlo, que es su hijo y lo educa como quiere o puede, que además no pedía nada a nadie, pero se equivocan, ellos, los futbolistas profesionales, son figuras públicas y se deben comportar como tales, con responsabilidad.

Eso es lo más cabrón, que a toda costa se pretenda normalizar el delito, que este se filtre hasta lo más sano de nuestra sociedad como presumiblemente lo es el deporte.

La fiesta de El Catita nos lleva a la reflexión, a aceptar que somos una sociedad enferma, carne de psiquiatra, de la que nadie se ocupa, a la que nadie le invierte para investigar qué nos está pasando, del por qué hemos llegado a esos extremos.

No, es no es para nada normal ni sano presumir esas fiestas, y no, no es para nada normal que decenas de papás consientan que sus hijos vean como muy bueno el ser narco aunque sea de juego, sin duda, la Fiesta de El Catita da para mucho más que destrozar a un futbolista por una estupidez, nos obliga a empezar a meditar sobre lo que nos pasa como sociedad y a buscar que los gobiernos le inviertan más a la investigación social para ir resolviendo los problemas de fondo antes de que no haya reversa , si, es importante y urgente saber qué ocurre, conocer las razones de nuestra situación, el saber a ciencia cierta el por qué se registra ese grado de estupidez en nuestros representantes porque, créalo, esa fiesta infantil se conoció por la tontería del jugador, pero no dude que otros hacen lo mismo, a escondidas, sobre todo algunos de los que se dicen muy decentes cuando piden el voto…

PROMETE GOBERNADOR CERO IMPUNIDAD… Entrevistado durante la ceremonia de honores a la bandera en esta capital, el Gobernador Américo Villarreal Anaya habló de un asesinato muy sonado en esta ciudad, el de la respetada maestra Elena Lavín, del que dijo ya se han detenido personas.

Añadió en sus comentarios que se van a seguir reforzando las medidas para proteger a todas y todos los tamaulipecos, principalmente a sus mujeres, que además no se permitirá que ninguno de estos asesinatos quede en la impunidad por lo que ya se diseña una estrategia al respecto.

SIGUE VIVO EL CORONAVIRUS… La Secretaria de Salud informó que los casos de Covid 19 se sigue presentando, que urge continuar con el lavado frecuente de manos y el uso del cubrebocas ya que son las formas como se puede prevenir cualquier contagio de enfermedad respiratoria.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro informó que este lunes 9 de enero se diagnosticaron 22 nuevos pacientes con esta enfermedad y se reportaron 2 fallecimientos.

Dijo que ante la presencia de cualquier síntoma acude a la unidad de salud más cercana para el diagnóstico correspondiente y evitar complicaciones, así como permanecer en casa para que no tengas contacto con otras personas y que no se registren contagios.

LA UAT TRABAJARÁ EN SU REFORMA CURRICULAR… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continuará durante este año con los trabajos de reforma curricular, la cual, sustentada en el Plan de Desarrollo Institucional del rector Guillermo Mendoza Cavazos, permitirá restructurar setenta y cuatro programas educativos de los ochenta y dos con los que cuenta la máxima casa de estudios en el estado.

Al respecto, la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica de la UAT, detalló en entrevista para medios de comunicación que la reforma curricular lleva un 80% de avance, por lo que se espera que para el mes de marzo esté totalmente terminada y aprobada por la Asamblea Universitaria.

Indicó que, posterior a esa fase, el documento se enviará a la Dirección General de Profesiones de la SEP para el registro de las asignaturas de cada carrera, y, finalmente, quede implementada en todos los planes de estudio para agosto de 2023.

Explicó que se trabaja en el rediseño del currículum de cada uno de los programas de estudio que se imparten en los bachilleratos, licenciaturas y posgrados para lograr, de manera institucional, la trascendencia social, lo cual es parte del nuevo modelo académico y educativo que el rector ha puesto en marcha.

Detalló que durante el 2022 se inició con la capacitación de manera operativa con docentes de las distintas facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT.

Comentó que esos programas se unen a los de la carrera de Enfermería, que ya habían sido restructurados, así como de Veterinaria e Ingeniería de Negocios; ese último de reciente creación, por lo que, hasta que egrese la primera generación se podrá restructurar.

Finalmente, dijo que la reforma está orientada a la superación de problemáticas específicas de la región, determinadas a través de un análisis de pertinencia con egresados, empleadores, planta docente e investigadores; una labor en la cual, añadió, se incorpora la innovación curricular como motor de la transformación educativa.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]