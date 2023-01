Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Grandes montones de basura se observan en diferentes colonias de la ciudad así como un marcado desabasto de agua que ha avivado el malestar de los victorenses en contra del peor alcalde que ha tenido Victoria: Eduardo Gattás Báez. Que incluso que ya hace que se extrañe a las botargas que fueron Xicoténcatl González Uresti y Pilar Gómez Leal.

Esta administración, que inició sin planes ni proyectos, vuelve a originar una crisis por la ineficiente recolección de basura y por la ineptitud de las autoridades competentes para garantizar el agua a toda la ciudad.

Sumamente crítico, con su antecesora Pilar Gómez, Gattás ofreció que en su administración se acabaría con la deficiencia de los servicios públicos y con el desabasto de agua, pero a un año y tres meses se la ha pasado justificándose y culpando a las anteriores administraciones, a las que en realidad sigue encubriendo.

En la colonia Rincón de Tamatán por ejemplo, la señora Teresa, cuyo audio está en resguardo, afirmó que el gobierno municipal cada vez está peor: De pagar 300 pesos por el recibo de agua, ahora le aumentó a 800 pesos, pero lo peor, le están cobrando por no suministrarle el recurso. “Si los demás no se quejan yo sí, porque sin agua no hay nada; tenemos dos días que no hay nada de agua”.

En el tema de la basura, la incapacidad de la actual administración para resolver esta problemática, es tan evidente que no se necesita más que recorrer algunas colonias como La Libertad y el fraccionamiento Naciones Unidas, para constatar que las calles parecen basureros municipales.

Cabe recordar que el alcalde Eduardo Gattás prefirió gastar millones de pesos en difusión de encuestas “cuchareadas”, en su deteriorada imagen y en el informe de actividades del DIF Municipal, que en comprar camiones recolectores de basura, tal como lo denunció oportunamente el presidente municipal del PAN, Alfredo Vannzini.