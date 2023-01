Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial, Venancio Morales Zúñiga, consideró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha perdido fuerza y liderazgo a nivel nacional, además de que no representa a los maestros.

Detalló que desde hace varios años y debido al entreguismo de sus dirigentes nacionales, el sindicato ha perdido logros y beneficios conseguidos a lo largo de los años.

Los trabajadores de la educación extrañan que, en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo, ya no haya la negociación estatal que había en las entidades para mejorar en las condiciones económicas, ya que actualmente solo existe la negociación salarial única.

Pero además, el SNTE perdió la comisión de cambios, la comisión mixta de escalafón, la base plaza, el contrato colectivo y dejó que desapareciera la Carrera Magisterial.

“Actualmente el sindicato no sirve para nada y no le sirve a nadie”.

Como dato particular, se refirió al proceso de cambios que es controlado por la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (USICAMM), el cual ha originado muchos dolores de cabeza y malestar entre los trabajadores de la educación que acuden a gestionar un cambio de centro de trabajo y simplemente se los niegan.

“Uno como trabajador va al sindicato a gestionar un cambio y no hay, no los hacen ellos los hace USICAMM; vas a ver carrera magisterial Y ya no existe, vas a ver el escalafón y tampoco existe. Entonces de qué sirve el sindicato, a quién le sirve, solo para hacer fraude con las cuotas sindicales”.

Venancio Morales reiteró la importancia de fortalecer al SNTE para que al exterior vuelva a ser considerada una organización de respeto y que realmente promueva la defensa y mejoramiento de las condiciones económicas, laborales y profesionales de todos sus agremiados.