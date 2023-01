Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas. De no ser por Shakira y Piqué los Diputados locales de Tamaulipas habrían ocupado las primeras planas de los medios de comunicación por sus escándalos que los describen como carne de psiquiatra, están de atar.

El congreso es una casa de locos, un sitio de intrigas, pasión e igual de muchos odios y traiciones, primero la mayoría era de Morena que la obtuvo con votos de la ciudadanía, en poquitos meses, a base de dinero o quien sabe qué, se los agandalló el PAN y logró tener un sospechoso liderazgo y, otra vez, al pasar unos meses Morena recupera el poder en una sesión de descalificaciones realizada el viernes pasado.

Esa no es toda la locura, o ilegalidad, que se ve en lo que debería ser un honorable recinto, no, además de agandallarse el poder y presupuestos también se portan igual, encadenan las puertas del recinto, dicen trabajar bajo protesta, no se ría que eso dicen y hasta como si en realidad lo hicieran, vaya, dependiendo el espacio que han ocupado, PAN y Morena, se han portado de la misma forma, cero interés por el pueblo.

¿Más locuras y símiles?, cuando el PAN se compró una mayoría en el Congreso los diputados azules se disputaron el liderazgo con singular alegría, le echaron grilla hasta a quien en ese momento era el líder de su partido en el Estado y terminaron por cederle la estafeta a Félix García, un personaje que ellos identifican como El Moyo, pues lo mismo sucede ahora con Morena, han recuperado la mayoría y al mismo tiempo ya quieren tumbar a Úrsula Salazar, que era su coordinadora de bancada, de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, hasta en ambiciones perversas se parecen porque igual que en el pasado que hoy también son los alcaldes o exalcaldes los que pretenden tener más control que el permitido por las viejas leyes nunca escritas.

Y así, mientras los legisladores azules y guindas se siguen peleando por presupuestos y poder en el Congreso, da la impresión de que nadie quiere ocuparse de la gente de Tamaulipas, de fiscalizar el gasto para castigar la corrupción del pasado y alguna presente en alcaldías, de adecuar leyes, vaya, ni siquiera de hacer algo tan sencillo como nombrar un Fiscal Anticorrupción ya que el anterior fue echado al no pasar los exámenes de control y confianza.

Por supuesto, los Diputados aprovechan que pocos les ponen atención, y es que son contados los tamaulipecos que en su sano juicio voltean a ver que se hace en el Congreso, por eso los políticos se han despachado con la cuchara grande.

En realidad, es intrascendente quien tiene la mayoría, si el PAN o Morena, pero si es preocupante que en los pleitos por el poder y el dinero se olviden del pueblo, hasta de cumplir sus promesas de campaña.

Ese si es nuestro problema, que morenos y azules se peleen por sus intereses y no los de la gente, que en todo ese escándalo que hacen no les importe exhibirse como inútiles, corruptos o transas ante la sociedad, es doloroso que ni siquiera se den cuenta que en sus discusiones reflejen en lo que se han convertido, en carne presidio, por lo menos de psiquiatras, en personas que han perdido la cordura, tanto, que ya están de atar…

SIGUE INESTABLE EL COVID… Los casos de COVID-19 siguen activos en la entidad y aunque en los últimos meses se han registrado a la alza, no han aumentado las hospitalizaciones, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

Señaló que este martes se reportaron 57 nuevos casos y sin defunciones e insistió en que el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la ventilación en lugares cerrados y conservar la sana distancia, son medidas preventivas que debemos seguir aplicando para evitar contagios

INVESTIGADORES DE LA UAT DESARROLLAN BIOINGENIERIA PARA RESCATAR SUELOS… Con el objetivo de establecer la importancia de plantas nativas como una alternativa ecológica para controlar la erosión del suelo y protegerlo de las laderas, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajan en un proyecto de bioingeniería para el área natural protegida Altas Cumbres, en el municipio de Victoria.

Al respecto, la investigadora Dra. Laura Rosa Margarita Sánchez Castillo, con la incorporación de la estudiante extranjera Thais Correa de Assis, del programa de Maestría en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), desarrollan un proyecto para determinar las propiedades morfológicas, mecánicas y ecológicas de plantas nativas.

Por su parte, la investigadora de la UAT explicó que se contempla la restauración y conservación de suelos en las zonas del Cañón del Novillo, Cañón de Calamaco y Cañón de la Peregrina, mediante el uso de especies vegetales, técnica empleada especialmente en Asia y Europa.

Dio a conocer que la bioingeniería de suelos es una ciencia que utiliza plantas como principal elemento estructural de recuperación, ya que reducen el impacto de la lluvia, disminuyen el escurrimiento superficial y aumentan la fijación del suelo mediante el anclaje de sus raíces.

Entre otros aspectos, resaltó que es una técnica reducida en costos, comparada con las que usan materiales inertes como medio de soporte, lo cual trae consigo esperanza en soluciones a países en vías de desarrollo que sufren constantemente de problemas de erosión y movimientos superficiales en masa.

Por último, la Dra. Laura Sánchez dio a conocer que, al ser un área de investigación liderada principalmente por mujeres en nuestro país, representa una oportunidad de incorporar a la investigación científica a jóvenes estudiantes y jóvenes investigadoras, incrementando cada vez más las filas de mujeres mexicanas y extranjeras interesadas en el desarrollo científico de nuestro país.

