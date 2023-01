Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un ambiente festivo se respira entre los notarios que ejercen en Tamaulipas. El gobierno de la 4T borró de la competencia a 43 de ellos, amigos y compadres del gobierno panista.

Están alegres porque tienen más chamba. Entre más competencia menos clientes, dicen, y el mercado está saturado desde hace años, tanto que ya no es negocio si no se tienen contactos en el gobierno para escriturar terrenos de organismos de vivienda.

¿Cuántos faltan por despedir? El nuevo gobierno contabilizó por lo menos 74 nombres de beneficiados con fíats y patentes a la salida de Francisco Javier García.

Si Pitágoras no se equivocó, entre renuncias y revocación hay 43 abogados que dejaron de ser fedatarios. La administración de Américo les dio la oportunidad de retirarse antes de tomar acciones legales.

Hay nombres de “alcurnia” como el de Blanca Isela Pérez Ramírez, fíat número 1,527, ex regidora de Nuevo Laredo, esposa de Félix “Moyo” García Aguiar, hasta el viernes anterior pastor del Congreso del Estado ¿negoció?, ¿la perdonaron?. Desde gayola, los que ejercen quieren ver justicia.

Fueron 74 “becas” o “indemnizaciones” por servicios prestados al cabecismo, pasándose por el arco del triunfo la Ley del Notariado que habla de rigurosos exámenes de evaluación y conocimientos.

En dos paquetes el Gobierno de Américo revocó 16 títulos y generó la oportunidad de renuncia a 27 más, donde hay figuras prominentes del gobierno anterior, pero faltan.

Aparte de la cónyuge de Moyo, recibió indemnización Víctor Manuel Sáenz Martínez, ex hombre de confianza, ex Jefe de la Oficina del Gobernador, el “brother”, el amigo de “piquete de costillas” que lo acompañó hasta la mitad de la aventura, cuando habrían peleado por nimiedades según la voz de la calle, pero que al final no lo quiso dejar desamparado.

Una notaría es como un seguro económico para el resto de la vida. Los clientes caen solos al despacho y cada quien cobra lo que quiere por sus servicios.

Sáenz recibió el visto bueno de la General de Gobierno el 6 de septiembre del 2022. Al parecer no lo han molestado ¿cumplió con los requisitos?.

Faltan otros, como los “cachorros” Alejandro y Horacio Ortiz Ornelas, jovencitos hijos del ahora ex titular del Poder Judicial.

Enternece a cualquiera la suerte de los muchachos. Alejandro recibió sus papeles para ejercer en diciembre del 2021. Horacio chico accedió a la “beca” en junio del 2022. El mismo camino de su padre. Al rato, en otro gobierno panista, podrían llegar a la presidencia del Tribunal de Justicia.

PAN y MORENA tienen métodos muy diferentes para tratar a los fedatarios.

En 2017 el gobierno de Francisco Javier, a través de la Fiscalía de Irving Barrios Mojica, ordenó detener a los notarios Joaquín Roché Cisneros, de ciudad Victoria, y Héctor Álvaro Domínguez, de Tampico. Quedaron fichados y fueron trasladados al penal. Los presuntos delitos: Falsificación de documentos y fraude en perjuicio de una mujer ¿quién?, ¿amiga del jefe?.

Conmovió a la población. Roché había sido magistrado del Tribunal de Justicia y Director del Registro Público.

No se quedó con los brazos cruzados y desafió al cabecismo. En junio del mismo año obtuvo la protección de la justicia federal para seguir dedicándose al notariado. Los cargos habían sido armados desde la Fiscalía.

En 2022 recibió autorización para que su hija, Liliana Roché Guerra, sea su adscrita.

Igual en 2020, en una acción por demás inusitada y violenta, la notaria 20 en ciudad Victoria, Manuela Aliyán perdió su licencia luego de un proceso sancionador iniciado por la Secretaría General de Gobierno y armado en cuestión de días, luego que su hijo Luis Torre Aliyán enfrentó al panismo desde una sindicatura del municipio capitalino.

Igual violentamente le fue cancelado el fíat a Héctor Luis Tejeda Ramírez, hijo del ex Director de Leyes de la UAT (Victoria) Héctor Tejeda Rodríguez. No les dieron oportunidad de defenderse.

Sin duda faltan revocaciones de “becarios” del panismo. No están todos los que son ¿continuará la limpia de expedientes? El tiempo pasa y los notarios que ejercen esperan la limpia del mercado. Lo consideran saludable.

Por cierto ¿qué se puede esperar de la Fiscalía Anticorrupción?, ¿sigue obedeciendo instrucciones del ex Gobernador?. Si es que trabaja lo hace a paso de tortura porque no se nota.

Apenas este lunes 16 (12 días después) expidió un escueto boletín en que acepta que el 4 de enero recibió 17 denuncias en contra de ex funcionarios públicos “por hechos que la Ley señala como delitos de corrupción”.

Agrega que “se están realizando los actos de investigación” con la finalidad de obtener datos de prueba pertinentes y útiles para esclarecer los hechos” ¿realmente Raúl Ramírez hará su chamba?, ¿actuará en contra de los suyos?. Trabaja amparado para no ser destituido.

Esto nos recuerda los métodos del cabecismo para encarcelar a ex alcaldes. Primero detienes y luego averiguas.

En noviembre del 2017 fue capturado el ex de San Carlos, Samuel Urbina Rodríguez, diez años después de culminar su ejercicio. El presunto delito, peculado por 1.2 millones de pesos. Salió libre por falta de pruebas.

Más preguntas ¿Don Raúl le dará pa’ delante a las investigaciones o sigue al servicio de Cabeza de Vaca y los suyos?. Si pasa más de un año con las carpetas en la congeladora nos daremos cuenta ¿no cree usted?. Démosle oportunidad.