Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Entre los padres de familia y maestros hay preocupación porque las autoridades de la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) no han informado oficialmente al sector educativo sobre el programa de tandeo de agua que se aplicará en forma adelantada en Victoria

Consultado al respecto, el presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia, manifestó que las escuelas se tienen que preparar ante estos cortes de agua que implementará el gobierno municipal debido, según la autoridad, a los bajos niveles que registran principales las fuentes de abastecimiento.

“Lo sabemos solamente por los medios de información y en portales, es la manera en que nos hemos enterado de los tandeos que se van a dar, pero no solamente es que no esté notificada mi escuela, al parecer ninguna de las 396 escuelas del nivel básico de Victoria. Ignoramos si tengan notificación formal por parte de Comapa; no hemos recibido absolutamente nada, de otra manera las medidas de prevención ya estuvieran en proceso”.

Pese a esa desinformación, los maestros y directivos están trabajando para prevenir que la escuela se quede sin agua y con ello se generen otros problemas de salud como son los contagios de Covid que aún se están presentando.

En Victoria son 396 escuelas de nivel básico las que, en forma particular, no han recibido ninguna notificación sobre días y horas en las que no tendrán agua.

“Hasta este momento se desconoce esta situación, pero por sentido común los maestros y directivos están trabajando en eso en la medida de lo posible. Ellos sí saben la importancia de que no falte el agua en un centro educativo”.