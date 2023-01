Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya se la saben, respuestas al final. Feliz fin de semana.

1.- «No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que se Dios», dice la canción «Mujeres», lanzada el 9 febrero de 1993, ¿por cuál cantante?

a) Emmanuel, b) Joan Manuel Serrat, c) Ricardo Arjona

2.- ¿Qué día se celebra el Dia Internacional de la Mujer?

a) 8 de marzo, b) 15 de febrero, c) 8 de mayo

3.- ¿De cuál escritora es la frase: «Mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin?

a) Margarita Michelena, b)Rosario Castellanos, c) Sor Juana Inés de la Cruz

4.- La escritora Rosario Castellanos era Embajadora de México en Israel cuando en agosto de 1994, a sus 49 años falleció en forma trágica. ¿Cómo fue que murió?

a) Atropellada por un carro, b) Accidente de aviación, c) Descarga eléctrica de una lampara al salir de bañarse a contestar el teléfono

5.-«Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón (…) ¿porqué queréis que obren bien, si las incitáis al mal?», ¿es fragmento de un poema de cuál escritora?

a) Sor Juana Inés de la Cruz, b) Elena Garro, c) Lupita Amor

6.- Abogada egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora de Justicia de Tamaulipas. Ello fue por designación del entonces Gobernador Américo Villarreal Guerra. ¿Quién fue ella?

a) Paloma Guillén Vicente, b) Ma, del Refugio Martínez Cruz, c) Daniela Martínez Torres

7.- ¿Quién ha sido la segunda mujer Procuradora de Justicia de Tamaulipas?

a) Ma. del Refugio Martínez Cruz, b) Laura Alicia Garza Galindo, c) Mercedes del Carmen Guillén Vicente

8.- De un total de 15 cargos importantes del gabinete del Gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, ¿cuántas mujeres están en dicho gabinete?

a) Ocho, b) Cuatro, c) Dos

9.- ¿Quién fue la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria General de Gobierno en Tamaulipas, con el Gobernador Tomás Yarrington Rubalcaba, por cierto?

a) Mercedes del Carmen Guillén Vicente, b) Laura Alicia Garza Galindo, c) Ma. del Refugio Martínez Cruz

10.- Abogada y política, nacida en el puerto de Tampico, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, mejor conocida como Paloma Guillén, es hija de un matrimonio que tuvo 8 hijos, 7 varones y sólo ella mujer. ¿Por qué se le conoce más por «Paloma» que como «Mercedes del Carmen»?.

a) Por qué así la llamaba su abuela, b) Porque Paloma iba a ser su nombre de pila, pero el sacerdote se negó, c) Por su gusto infantil por palomas.

11.- Según el censo nacional de 2020, la población mexicana asciende a los 126 millones, 705 mil, 138 personas. ¿De esa cantidad, cuántas son mujeres?

a) Alrededor de 90 millones, b) Poco más de 64 millones, c) Casi 80 millones.

12.- Según informes del año 2020, ¿cuántas mujeres estaban privadas de su libertad en penitenciarias mexicanas?

a) 50 mil, 312 mujeres, b) 42, 557 mujeres, c) 3 mil, 502 mujeres

Respuestas: 1.- c) Ricardo Arjona, 2.- a) 8 de marzo, 3.- b) Rosario Castellanos, 4.- c) Descarga eléctrica de una lampara al salir de bañarse a contestar el teléfono, 5.- a) Sor Juana Inés de la Cruz, 6.- b) Ma. del Refugio Martínez Cruz, 7.- c) Mercedes del Carmen Guillén Vicente, 8.- a) Ocho , 9.- b) Laura Alicia Garza Galindo, 10.- b) Porque Paloma iba a ser su nombre de pila, 11.- b) Poco más de 64 millones, 12.- 3 mil, 502 mujeres

