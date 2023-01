Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El magistrado Alejandro Alberto Salinas Martínez, de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), fue obligado por el Poder Judicial Federal a resolver un recurso de apelación en un incidente de remoción de albacea, en cumplimiento a la sentencia 103/2022 que otorgó el amparo, ya que fue incorrecto considerar que dicha albacea cumplió su obligación de rendir cuentas, cuando lo hizo de un solo bien y no de manera integral

La juez Rosa María Cortés Torres, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Victoria, acordó: “agréguese el oficio enviado por el magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria. En tales circunstancias, tomando en consideración con las constancias allegadas, resulta conducente dar vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga…”.

La sentencia emitida el 12 de setiembre del 202 otorgó el amparo para que el magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del STJE deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, con plenitud de jurisdicción dicte otra, en la cual se pronuncie en torno a los extremos previstos en el Código Civil aquí invocado y resuelva el recurso de apelación como en derecho corresponde.

La juez señaló en la sentencia que no se estima correcta la consideración de que el albacea (…) cumplió con su obligación relativa a la rendición de cuentas de la gestión del caudal hereditario, pues éste debe ser integral y no únicamente respecto de un solo bien, aun y ante la inexistencia de objeción por parte de los herederos en cuanto a la entrega del dinero relativo a las rentas generales, ello no constituye en sí el perfeccionamiento de la obligación omitida, ya que esa aceptación tácita operaria es solo respecto del bien inmueble en cita.

En este caso, el 17 de enero del 2019, un heredero promovió incidente de remoción de albacea; el 13 de enero del 2020, el Juzgado Tercero Familiar de Reynosa emitió la sentencia y removió a la albacea; el 21 de enero del 2020, la removida interpone recurso de apelación; el 20 de octubre del 2020, el magistrado Alejandro Alberto Salinas Martínez, emitió ejecutoria y revocó la sentencia de remoción, contra lo que se interpuso la demanda de amparo.