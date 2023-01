Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cortes de agua por distintos sectores de la ciudad, las tradicionales fugas de aguas negras, baches y los montones de basura en todas las colonias dan la impresión que alguien organizó un complot para deteriorar la imagen de las autoridades, la única duda es si los alcaldes son víctimas, cayeron en su propia trampa por los manejos extraños de los recursos o si tratan de pasarse de listos para afectar a algún tercero, o a varios.

El párrafo encaja, sin problemas, en los municipios más grandes del Estado, aunque quizá alguno la libre, pero usted ya nos lo dirá, el caso es que resulta inexplicable tanto mugrero en las calles de esas ciudades, más que se agudicen los problemas en pleno mes de enero, cuando hay dinero por los pagos de impuestos y servicios que hacen los ciudadanos o que hicieron con sus aguinaldos.

Igual es grave que los problemas crezcan cuando los ediles llevan más de un año y tres meses en sus cargos porque da la impresión de que no aprenden nada, que ha sido una farsa cada que han salido a anunciar su compra de camiones recolectores de basura, sus programas de bacheo y hasta sus proyectos de sanear las finanzas de las Comapas.

Vaya, la situación pinta tan complicada que a veces sería preferible que todo fuera producto de la corrupción y no de que el tamaulipeco se haya equivocado al elegir sus autoridades municipales tan feamente, porque ni siquiera se requiere inteligencia para mantener un municipio en marcha, las obligaciones que tienen son tan contadas que con recoger la basura y tapar baches tendrían al pueblo contento y para eso solo se necesita mantenimiento a sus camiones recolectores e igual planear cuales calles se tienen que ir arreglando y ya.

Dirán que no hay dinero, la realidad es que si, pero lo despilfarran, mire, en condados de Estados Unidos muchos mexicanos que los visitan se sorprenden de ver camiones recolectores de basura o de bomberos con mucha antigüedad funcionando a la perfección, la solución, allá dicen, fue fácil, a cada pieza de estos les miden el tiempo de vida, cuando requerirán de mantenimiento y así no dejan de funcionar nunca y es lo único que tendrían que hacer nuestros alcaldes y alcaldesas.

En las Comapas la situación es peor, son organismos tan robustos en personal y en presupuestos que no se entienden como existen tantas fugas, ellos igual deberían llevar programas de mantenimiento y listo, no requieren otra cosa, pero contrario al sentido común, le decía, a veces se topa uno que hasta para pagar un recibo lo tiene que hacer en efectivo, que le quieren cobrar un impuesto o comisión si lo hace con tarjeta aunque ya se sabe es para efectos de persuadirlo que mejor vaya al cajero, por qué, pues no lo sabemos, las malas lenguas dicen que el efectivo lo pueden manejar a su antojo mientras que las cuentas de banco requieren de justificar sus movimientos.

En fin, la situación en los municipios, casi en todos le decía, es demasiado grave, en principio porque hay indicios de corrupción o manejo discriminatorio de los recursos y, al final, porque los mandatos municipales están casi a la mitad y no han aprendido nada sus encargados, al grado de que no han logrado cumplir con el ciudadano la palabra que empeñaron en sus campañas de hacer las cosas bien.

Por ello la incógnita es saber si los alcaldes son víctimas, han caído en su propia trampa o de plano tratan de pasarse de listos para afectar a terceros porque mire, en Victoria que es nuestro ejemplo más cercano, hay una manifestación de trabajadores que no les han pagado, la Comapa acaba de subir sus tarifas y está sin electricidad y adeudos de muchos meses con la CFE, los servicios de agua y basura son bastante deficientes, las calles parecen potreros de tanto bache y, por si ello fuera poco, el alcalde anda tan nervioso que este jueves tuvo que pedir disculpas por la agresión a un periodista, lo cual, dice él, solo fue una confusión.

Y así el resto de los municipios, con las mismas fallas o parecidas, con los mismos problemas, con alcaldes igual de intolerantes, o nerviosos para no acusarlos de nada, que en algunos casos reaccionan mal y aquí viene la duda, ¿lo hacen para afectar a alguien o de plano no han podido con el paquete?, digo, porque todo esto parece un compló en el que solo sale perjudicado el pueblo…

UAT BECA A ESTUDIANTES… En apoyo a la economía familiar, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) implementa una serie de becas y estímulos, e invita sus alumnos a informarse de los esquemas disponibles.

Para el presente periodo escolar, la administración del rector Guillermo Mendoza Cavazos pone a disposición la Beca de Nuevo Ingreso, dirigida a estudiantes que ingresarán a la universidad con un promedio superior a 9.7 obtenido en el nivel medio superior.

También, desde el periodo escolar pasado se implementó la Beca de Orfandad para estudiantes que perdieron a su padre o madre durante la pandemia de COVID-19 y cuya pérdida ponga en riesgo su estadía en la universidad. En el periodo escolar agosto-diciembre del año pasado se otorgaron alrededor de 127 becas de este tipo, cuyo propósito es que los jóvenes no abandonen sus estudios por motivos económicos.

La Beca de Orfandad otorga la condonación total de la inscripción a estudiantes en dicha situación, y será válida hasta que concluyan sus estudios, siempre que mantengan el promedio de aprovechamiento académico requerido.

Además de estos apoyos, la UAT otorga cada semestre, de manera sistemática, descuentos a sus alumnos al momento de inscribirse; el descuento se aplica según el promedio de aprovechamiento del estudiante.

También, para reconocer el esfuerzo de quienes obtienen los mejores promedios, se entrega la Beca de Excelencia en cada periodo escolar. Tan solo en el cierre del anterior periodo escolar, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos encabezó la entrega de dicha beca a 660 estudiantes sobresalientes de los diferentes programas educativos de cada una de las escuelas, facultades y unidades académicas.

Para saber más sobre los apoyos disponibles, se invita al estudiantado a consultar el sitio web de la Secretaría de Gestión Escolar y las redes sociales de la Dirección de Becas y Estímulos Educativos de la UAT.

También pueden acudir a la Coordinación de Becas de su respectiva facultad, unidad académica o escuela para recibir la información y asesoría que requieran.

