Por Agencias

Ciudad de México.- En un mensaje enviado a través de un video a propósito de la celebración de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) que se efectúa en Buenos Aires, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los participantes a reprobar lo que le hicieron al presidente Pedro Castillo -“fue una infamia” – y la forma como se está reprimiendo al pueblo de Perú.

En el video, López Obrador sostiene que “no debemos dejar sólo al pueblo hermano del Perú, hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir el cese de la represión; que se abra el diálogo para que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias y libres sobre el destino del Perú. No al autoritarismo y libertad para Pedro Castillo porque fue injustamente encarcelado”.

Durante su mensaje, reivindicó la importancia de la integración de todo el continente, pero no dejó de lado los recientes disturbios ocurridos en Brasil. Abrió un espacio y expresó su respaldo al presidente brasileño, Luis Inazio Lula da Silva: “reiterar nuestra solidaridad con Lula, con el pueblo de Brasil que decidió libremente elegir a su presidente. No podemos aceptar intentos, mucho menos golpes de estado ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia, es el pueblo el que manda en la democracia. No las oligarquías”.

López Obrador recordó el planteamiento que recientemente hizo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau para avanzar en la integración del continente. Recordó que la Unión Europea comenzó como Comunidad Económica Europea. Al explicar que la postura de México la fijará el canciller, Marcelo Ebrard, dijo que “nosotros buscamos la unidad, la integración, el sueño de nuestro libertador, Bolívar, pero no sólo la unidad, la unión, estrechar nuestras relaciones entre América Latina y el Caribe sino en todo el continente americano, eso lo acabo de expresar en la visita de Trudeau y Biden”.

Subrayó que es mucho más lo que nos une que lo que divide a los países de la región, pues se busca el bienestar entre los pueblos, a pesar de que haya diferencias políticas o ideológicas. Así lo ha hecho México con el presidente Guillermo Lasso, de Ecuador o con el presidente Mario Abdó de Paraguay.

En esa referencia abrió un nuevo espacio para señalar que “no se nos va a olvidar que cuando se cerró el espacio aéreo en la misión para salvarle la vida a Evo Morales para traerlo a México y se cerraron todos los espacios aéreos, una acción vergonzosa de los gobiernos de los países vecinos a Bolivia, en Paraguay se permito que aterrizara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para cargar combustible, esa fue una decisión soberana que no se va a olvidar, de modo que tenemos que buscar la unidad.

Adelantó que los acuerdos que se impulsen en el seno de la Celac, México los respaldará, “lo que ustedes acuerden lo vamos a secundar nosotros apoyamos la resolución de la Celac, ya les puedo decir por anticipado, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar”. (Alonso Urrutia y Néstor Jiménez).