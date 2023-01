Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El 17 del presente mes iniciará el juicio contra Genaro García Luna en los EU. Como sabéis, el ex secretario de Seguridad está acusado entre otros delitos, de asociación delictiva, participación en empresas criminales, corrupción y mentir a las autoridades. Y como todo indica que será declarado culpable ha de pasar larga temporada tras las rejas. De hecho, permanece encerrado desde el 10 de diciembre de 2019 cuando fue detenido en Dallas, Texas, por autoridades gringas.

La situación jurídica del sujeto en cuestión tal vez importe menos que lo que existe atrás de todo este escándalo. Es decir, la probable complicidad del expresidente Felipe Calderón y de otros destacados integrantes de la reacción que lo tuvieron bajo su mando como Vicente Fox. En este sentido habremos de conocer el grado de lealtad que guarda, sobre todo hacia su último patrón que le permitió hacer del cargo el instrumento idóneo para acumular la gran riqueza descubierta como resultado de las investigaciones relativas al caso.

Desde luego que García Luna tiene pendientes en México y aunque poco sabemos debido a la mentada secrecía judicial, no sería extraño que don Felipe apareciera involucrado tras haberlo consentido como el segundo funcionario más importante de su régimen. Recordéis que cuando recién supo de las ilegalidades cometidas por su ex subalterno aseguró ser ajeno, afirmación que no le creyeron ni los párvulos de guarderías. ¿Actuó por su cuenta sin avisar a su jefe ni siquiera de situaciones tan delicadas como el montaje donde detuvieron a Florence Cassez por el cual protestó el gobierno francés obligando a su liberación?.

Chismes aparte respecto de su presunto divorcio o separación de Margarita Zavala motivado por su infidelidad con una modelo regiomontana, lo cierto es que FCH prefirió poner mar de por medio yendo a residir a España emulando a Peña Nieto quien ni ganas tiene de regresar lo que se llevó, y a Carlos Salinas de Gortari que fue beneficiado con la ciudadanía gachupina por su pasado sefardí, es decir, comprobó ser descendiente de judíos expulsados de la iberia en el siglo XV.

El asunto es que en cuestión de días podremos contar con mayores argumentos para rechazar a la alianza conservadora que integrada por PRI, PAN y PRD supone que la mayoría mexica puede votar a favor de sus candidatos y el sistema cuyo objetivo fue destruir la república entregando el patrimonio de todos al capital nacional y extranjero. (Ya verán que este año en Edomex y Coahuila recibirán dos bofetadas más). Ojo que Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto no pueden considerarse absueltos de la condena pública y los delitos que resulten…pelaos estos.

Quedamos en que Genaro García Luna podría involucrar a Felipe Calderón y políticos opuestos a la 4T en el juicio que se le sigue en los EU. Usted dirá que no es seguro que lo haga si es que le gana el agradecimiento, y pue-que-tenga razón, sin embargo, hay que considerar que ya tiene el ofrecimiento gringo para convertirse en testigo protegido lo que para él significa salvación y cierto desquite por haber sido negado por su exjefe antes de que cantara el gallo de la pasión.

Por nuestra parte confiamos en que AMLO tenga reservada alguna sorpresita antes de concluir su mandato misma que bien puede ser encerrar alguno de los señalados. Por el bien de México, ¡cárcel para los traidores y saqueadores!.

REGRESO A LA REALIDAD

Este lunes inicia el retorno calculado en unos 650 mil educandos después de transcurridas las vacaciones de invierno. Inútil decir que se transforma la vida urbana, pero es para bien y lo celebramos. La parte interesante se localiza en el SNTE donde por fin, Arnulfo Rodríguez Treviño asume las funciones para las que fue electo, pero también en la secretaría de Educación cuyas autoridades tendrán que adecuar sus intereses al del sindicato magisterial ahora avalado por la democracia participativa.

El SNTE ha de ser contundente en sus demandas por exigencia de las bases. Acabaron los acuerdos en lo obscurito y el manoteo a espaldas de los maestros que marginados y humillados se resignaban a las decisiones de la dirigencia en turno que por lo general limitaba o desaparecía lo que debiera ser de beneficio general, solo por halagar al poder.

Ahora el magisterio cuenta con la garantía de un líder que no se presta a componendas cerradas y elitistas. Las autoridades del ramo tendrán que entender que los tiempos son diferentes y las circunstancias impropias para concretar consignas ajenas al interés del gremio.

No decimos que la relación SNTE-SET penda de un hilo, pero si analizamos el organigrama burocrático sabremos que buena parte tiene más que ver con el pasado inmediato que con la transformación que pretende el régimen encabezado por Américo Villarreal Anaya. Y ni modo que sea invento.

