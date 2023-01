Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tampico puede ser punto de referencia cuando se hable del 2024, y que la oposición al régimen gobernante de MORENA busque su candidato para la elección presidencial.

Y es que el diputado Santiago Creel que asistió a la plenaria de los diputados federales del PAN en Tampico se “destapó” como candidato de ese partido a la presidencia, y antes se había hecho mención como un buen cuadro para la disputa del año entrante del ex secretario de relaciones exteriores, ex secretario de Hacienda y ex secretario general de la OCDE José Ángel Gurría, que por cierto es tampiqueño.

De tal manera que Tampico y Tamaulipas andarán en la boca de muchos en el territorio nacional, mientras se define quién será el candidato de la coalición opositora, porque además de estos dos hay otros tantos que también la andan buscando.

Santiago Creel cuando fue secretario de Gobernación con Vicente Fox era el candidato del guanajuatense para la presidencia, pero Felipe Calderón -que también estaba en el gabinete- renunció para construir su candidatura dentro del PAN y lo logró arropado por el entonces gobernador de Jalisco, pero entonces Creel no dijo nada y quizá por eso hoy quiso hacerlo con tiempo y dejando claro que llegará hasta el final.- ¿Será?.

En otro tema el flamante delegado del IMSS en Tamaulipas Federico Héctor Marín Martínez, que recién llego y al presentarse ante el Consejo Consultivo anunció el fortalecimiento de acciones para brindar una mejor atención integral a los derechohabientes, tiene la oportunidad de demostrar que no es “jarabe de pico” en la presunta negligencia médica registrada en el hospital del seguro social en Madero, donde murió una joven mujer de 25 años.

