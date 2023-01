Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es buen momento para que Morena amplíe sus bases, más allá de los grupos que comandan los alcaldes, que están alineados con la Cuarta Transformación (4T) o los personajes que ostentan otros cargos de elección popular y que, desde ahora, hacen labor proselitista a fin de reelegirse o ser considerados para algún puesto electivo en el 2024.

La “clientela” ahí esta solo hay que bajar a territorio para ofertar el partido, con el objetivo de que los ciudadanos lo hagan suyo para que sea su instrumento de organización y lucha.

Al fin y al cabo lo que sobran son causas justas que deben ser atendidas y bien canalizadas por los órdenes de gobierno.

Dejar pasar la oportunidad de ampliar la base social del instituto político es un error e igual lo es dejar en manos de los grupos de interés la tarea de crear estructuras básicas solo para movilizarlas cuando hay elecciones.

Y es que, se supone, el compromiso de Morena no solo es ser un partido electorero que da buenos resultados en las urnas sino que debe ser un ente que promueve, de manera efectiva, el cambio.

Los malos ejemplos de proyectos que fueron exitosos y que derivaron en fracasos ahí están en los partidos, ahora coaligados, los cuales se asumen opositores pero que, incluso, ese término desde hace tiempo les queda grande.

A la debacle de los partidos contribuye la incongruencia e incompetencia de los cuadros que llegan al poder pero también el hecho de que, militantes y simpatizantes no tengan a su alcance los mecanismos para garantizar que sus compañeros, que despachan en cargo públicos, velen por los intereses de la colectividad y no por los de carácter particular.

Vale la pena que la dirigencia de Morena en Tamaulipas, encabezada por YURIDIA ITURBE VÁZQUEZ, levante la mira y ponga en movimiento a la militancia, no solo debido al proceso en que están inmersos en la competencia por la senaduría.

Ni modo que no existan rezagos sociales por atender y resolver.

Dejar la cancha para que los órdenes de gobierno lleven a cabo tareas partidistas es criticable, ya que no debería de ser así debido a que se incurre en esquemas tradicionales y se cae en la ilegalidad.

Le corresponde a Morena convertir los aciertos gubernamentales en ampliación de la membresía y donde se detecte que se desdeña a los ciudadanos, los liderazgos deben exigir a las autoridades que cumplan su cometido sin importar que las y los que están en las dependencias sean sus compañeros de partido. Se supone que el pueblo es primero.

Por mencionar unos rubros, los pendientes en salud, vivienda, empleo, pobreza, en sus diferentes manifestaciones, y seguridad, ahí están, en las ciudades y el campo. Las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores requieren de que su instituto les ponga atención y encause sus inquietudes, necesidades y propuestas.

¿O acaso lo que se buscaba era solo ser gobierno? Hasta donde entendemos de lo que se trata es de hacer efectiva la Revolución de las Conciencias para que avance la transformación.

La verdad es que los morenistas se están tardando y desaprovechan la coyuntura que les es favorable.

Es evidente que el grueso de la población no quiere saber nada del PAN, PRI y PRD. Así quedó de manifiesto en las elecciones recientes.

Ahí es donde tendría que mostrarse la alternativa, al margen de la simulación y de las clientelas que tienen amarradas “las tribus”, mismas que, de así convenirles, no dudarían en ponerse una camiseta de un color distinto al que ahora portan.

Lo peor que puede pasarle a un partido político que está del lado de los pobres es echarse a la hamaca.

De manera que, junto al activismo que entraña una elección, deben estar en marcha las estrategias para consolidar las estructuras básicas y organizar a simpatizantes.

La ventaja de ser partido en el gobierno es que puede hacerse labor social a favor de los afines al partido y de los que no lo son. Es decir, convencer de las bondades de la 4T hasta los contrarios.

AL CIERRE

El Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tuvo actividad, este lunes en Nuevo Laredo.

Su agenda incluyó los honores a la bandera y la reunión de seguridad, en la que participaron funcionarios y mandos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, al igual que la alcaldesa, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL.

Durante la visita del mandatario a la región fronteriza destacó la realización de una reunión en Laredo,Texas, en el Puente Tres, con empresarios y el congresista HENRY CUELLAR, para abordar el tema de la ampliación de los cruces fronterizos y la modernización de los puentes.

Previo al evento, el Jefe del Ejecutivo estatal y el congresista del vecino país el norte, sobrevolaron en helicóptero los cruces fronterizos, donde observaron el movimiento de los 14 mil tractocamiones que a diario cruzan mercancías de Estados Unidos y México.

Cabe destacar que la ampliación de los puentes favorecerá el desarrollo de Tamaulipas, más cuando empiece a operar, de manera conjunta, el puerto de Matamoros.