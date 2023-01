Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando comenzó esta historia de intrigas, amor, pasión, pero sobre todo de traiciones y odio, se veía muy chitiquita, su carrera se presumía iba para abajo, es más, casi se matrimonia con otras ideologías muy cercanas a la presidencia de la república.

Al final decidieron probar, dos hijos de ese matrimonio que parecía inconcebible para los moralistas o moralinos, hicieron todo lo que pudieron por darle felicidad a la parte más débil, a la de mayor tiempo en territorio pero que se creía estaba por desaparecer del ánimo de la gente.

La verdad es que desconocemos cuanto pueda durar un matrimonio así, los que quieren a quienes hicieron la pareja dispareja dicen puede ser para toda la vida, la mayoría los hemos visto caer a los pocos días o meses, aunque también es una realidad que otros se siguen soportando y hasta exhiben sus quereres en las redes sociales, con todo y que en los hechos se vea que uno, o una, agandalla al otro sin el menor pudor.

Y así pasó. Este fin de semana fue todo un escándalo, memes, chistes, lloriqueos y se llevaron por mucho el trending topic, lo extraño es que a ambas partes les iba bien, resurgían ante una sociedad que los había olvidado.

Hoy, una parte y otra de la sociedad está dividida, unos defienden el pasado, aunque se observaba era un matrimonio que iba a durar muy poco y otros apoyan la ruptura, a la nueva promesa que, dicen es claramente de mayor beneficio para el pueblo.

Y ni modo, que le vamos a hacer si así es la política, el matrimonio de diputadas morenas que, se dice, fueron compradas por panistas en el sexenio de Cabeza de Vaca no duró mucho en la gloria, hoy diputadas azules que pretenden rescatar su dignidad movieron todo para que las traiciones y los odios terminaran por derrumbar el liderazgo panista en el Congreso de Tamaulipas, ahora, con nuevas aliadas, dicen que éstas si enamoradas de la verdad y con un rencor profundo a quien las ninguneaba cada que podía, al exgober que hoy anda prófugo y a sus achichincles del congreso, decidieron apoyar la razón y regresar el poder legislativo a quien legalmente le corresponde, a quien por mandato popular nunca debió dejar, a Morena.

La verdad es que este poder nunca debió cambiar de colores, el pueblo de Tamaulipas votó para que Morena tuviera la mayoría en el Congreso y así debió ocurrir toda la legislatura porque, aún cuando legisladoras de ese partido los hayan traicionado al inicio de la legislatura no se podía cometer un fraude a la voluntad popular, la ley es clara en ese sentido y dice que la presidencia del Congreso le corresponde a quien gane más distritos, a quien obtenga más sufragios, y no quien compre más diputados, es decir, los votos no son trasferibles ni propiedad de un legislador sino de un partido que la mayoría elige para representarlos.

El caso es que este domingo se recuperó la legalidad en la legislatura de Tamaulipas, ahí estuvo el gobernador Américo Villarreal Anaya para atestiguar el inicio de un nuevo periodo de sesiones con Morena a la cabeza del Congreso, fue ecuánime en sus declaraciones, respetuoso dijo que los deseos de los panistas o las quejas sobre algunas fallas a corregir son los que tenemos todos y se lucha todos los días por alcanzarlos, no entró en las controversias, se limitó a decir que con Morena también trabajará para que las iniciativas y decretos en favor de la sociedad fluyan con mayor rapidez.

En fin, el caso es que el Congreso del Estado necesitará mucho trabajo para borrar la mancha de indignos, corruptos y vendidos que le dejó el PAN o Cabeza de Vaca al comprar legisladoras o convencerlas de darle un poder que no se había ganado y a rajatabla robarse la voluntad popular para hacer y deshacer a su antojo con la presidencia y mayoría del congreso que no fue otra cosa que cambiar leyes para buscar proteger al exgobernador prófugo y sus cómplices que con el auditor superior del Estado de su lado, y hasta la Fiscalía que crearon y el poder judicial con tendencias a beneficiarlos creen que van a gozar de impunidad por el resto de sus vidas respecto a los delitos de saqueo y malos manejos que se les ha señalado por esta administración.

Acá va por buen camino toda la historia de amor, pasión, odios y traiciones que se vive en el Congreso, de lo que no sabemos es en qué terminará todo el espectáculo que se traen Shakira y Piqué pero de algo hay seguridad, seguirá siendo tema y causando la división de muchos mexicanos, de muchos tamaulipecos como si no tuviéramos nada más importante en que discutir…

REGRESAN A CLASES ESTUDIANTES DE LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abre sus puertas este 16 de enero a los más de cuarenta mil estudiantes de nivel medio superior y superior de manera completamente presencial para el arranque del ciclo escolar 2023-1 (enero – junio).

Con ese motivo, el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos dio la bienvenida a quienes se integran y reintegran a las actividades escolares en sus respectivas facultades, unidades académicas y escuelas en todos los campus del estado, luego del receso vacacional decembrino.

“Es un gusto saludarles ahora que comenzamos un nuevo periodo escolar. Es una oportunidad para poner en juego todo el entusiasmo, todo el talento, todo el esfuerzo, todas las ganas en cada aspecto de su formación.

Tanto a quienes ingresan como a quienes se reincorporan en cada uno de nuestros niveles, les doy la más cálida bienvenida a la UAT, su casa, la universidad más grande y fuerte de nuestro Estado”, expresó el rector.

Este ciclo que inicia es el segundo semestre en el que de manera consecutiva la comunidad estudiantil se reincorpora a las clases presenciales, luego de más de dos años de permanecer con clases a distancia debido a las condiciones de emergencia sanitaria.

En ese contexto, el C.P. Mendoza Cavazos reiteró su invitación a la comunidad universitaria a seguir todas las medidas preventivas como la aplicación de gel antibacterial y uso obligatorio de cubrebocas.

De igual manera, puso de relieve el compromiso que tiene la planta docente de dar todo su esfuerzo en los objetivos trazados por la Universidad para la preparación de todos los estudiantes.

“Es importante tener sueños y metas, pero recuerden que solo se logran con la determinación de levantarse todos los días a luchar por cumplirlos y hacer lo que les toca para ser una mejor versión de ustedes mismos”, acotó.

Por último, dijo que la máxima casa de estudios en el estado continuará transformando el rol de la universidad pública con una propuesta educativa, fomentando el conocimiento, la academia, la investigación y la vinculación con el entorno para beneficio de todas y todos los tamaulipecos.

“Les deseo mucho éxito en este semestre y espero que lleven hoy y siempre en sucorazón a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de todos”, puntualizó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]