Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas. La Directora Ejecutiva de Afectividad y Sexualidad de la asociación civil Guardianes, Rosario Alfaro, informó que entre el 60 y el 80 por ciento de los casos de violencia sexual infantil ocurre al interior de las familias.

“Imagínate que la persona que es más agresora es el papá o la figura paterna, el 30 por ciento de los casos es el papá o padrastro, pero puede ser también el abuelo o tío en segundo lugar, y el hermano mayor o un primo en tercer lugar; estamos hablando que es el círculo más cercano”.

Aunque en México no hay una cifra exacta en particular, pues muchos casos no se denuncian, se estima que aproximadamente 25 mil niños sufren de abuso sexual cada año, lo cual es considerado como una cifra altísima.

Por la experiencia de 20 años que esta asociación civil tiene en el tema, Rosario Alfaro estimó que solo una de cada 10 víctimas denuncia; además, contar con una estadística real es muy complicado porque cada entidad cuenta con una legislación diferente en el tema.

“Tenemos una cifra negra, primero porque la estadística es incierta ya que una de cada 10 víctimas denuncia; o sea denuncian muy poquitas, y la forma de contabilizar este delito en el país es complicada”.

Por ejemplo, en algunos estados a dicho delito se le llama abuso sexual; en otros, violencia sexual, y si se comete en la etapa de adolescencia recibe el nombre de estupro.

“Hay estados que no tienen regulado lo de la pornografía infantil o el grooming, entonces tenemos una cifra negra”.

La directora ejecutiva de Guardianes dijo no contar con cifras por estado, sin embargo aseguró que el número que se dé a conocer siempre será menor al real porque, reiteró, muchos casos no son denunciados

“Si yo denuncio la familia se va a destruir, o nadie me va a creer, es lo que argumentan las víctimas”, concluyó.