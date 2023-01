Por Agencias

Temixco, Mor. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la tendencia privatizadora -que en distintas ocasiones ha acusado que se mantuvo en México durante los sexenios pasados- también se reflejó en todo el mundo durante los últimos 34 años por la política neoliberal.

Como ejemplo, expuso el caso de España, en el que se han registrado marchas en los últimos meses en defensa de un sistema de salud público.

Este domingo, al supervisar el avance del Plan IMSS Bienestar en Temixco, Morelos, el mandatario refrendó que este sistema busca hacer realidad el artículo cuarto constitucional en materia de salud, que estaba convertido en “letra muerta”.

Mientras en los gobierno neoliberales, ese no fue el objetivo, sino “poner al mercado la educación y la salud como si fuera una mercancía, “nosotros pensamos diferente”, recalcó en el acto desarrollado en el hospital general de Temixco, enfermera María de la Luz Delgado.

No obstante, advirtió que la tendencia privatizadora se ha extendido por el mundo. “Ayer me dio mucho gusto porque en España hay todo un movimiento para evitar la privatización de los servicios de salud, y me dio gusto porque un director de cine, (Pedro) Almodóvar, muy famosos, le entregaron un premio, y recogió su premio y habló de que en España debía mantenerse la educación y la salud pública. Que la salud tenía que garantizarse al pueblo de España”, indicó.

López Obrador apuntó que tras la segunda guerra mundial, en todo Europa ya era un logro el garantizar un estado de bienestar, con el derecho a la alimentación, al trabajo, a un salario justo, a la salud, y a la pensión, pero «con la política neoliberal que se impuso en todo el mundo en los últimos 34 años, empezaron a quitar todas esas prestaciones. Y todavía en España hay ese intento de privatizar la salud, pero la gente está defendiendo el defendiendo a la salud».

En referencia a la marcha convocada para el próximo 12 de febrero en Madrid, en defensa de la Sanidad Pública, añadió que “están convocando en febrero a una manifestación, no voy a poder ir, pero si pudiese ir estaría ahí con ellos, defendiendo la salud que es un derecho humano fundamental”.

En tanto, subrayó que en México se ha avanzado en este renglón, y reiteró que con la implementación del Plan IMSS-Bienestar, además de ampliar el servicio gratuito de salud para la población sin seguridad social, se atenderá al personal médico que labora por contrato, a quienes ofreció que serán basificados con el nuevo sistema.

Junto al director general del IMSS, Zoé Robledo; el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer un proyecto para construir 2 mil 500 viviendas en Temixco, de las cuales al menos 30 por ciento serán de interés social.

Frente a personal médico y habitantes que escucharon a la distancia el acto encabezado por el tabasqueño, adelantó que este año regresará a esta demarcación para inaugurar distintas obras de infraestructura urbana.