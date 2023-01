Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas El presidente del Grupo de Dignidad Magisterial y Análisis Jurídico del SNTE, Venancio Morales Zúñiga, pidió a los dirigentes estatales del sindicato ya no permitir que se retrase el pago de los salarios ni de prestaciones a los trabajadores de la educación.

Dijo que el SNTE tiene que recobrar su liderazgo y hacerse respetar, lo ha expresado en Tamaulipas el secretario general de la Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Aseguró que el trabajo de muchos dirigentes seccionales se limita a informar fechas de pago a los maestros, como si eso fuera un gran logro, cuando pagarles el sueldo a los docentes es una consecuencia natural que tienen que recibir por el trabajo que realizan, de manera que eso no es algo de lo que deban enorgullecerse.

“Es lo que he estado viendo en varios estados, lo que el sindicato está haciendo es por ejemplo publicar que el próximo viernes van a pagar, pero si el pago llega por inercia es porque están trabajando, porque están devengando su salario y no es que lo tramite el SNTE; esos pagos ya están programados y eso no es ningún logro”.

Citó que en la mayoría de los estados el SNTE ha perdido credibilidad y no representa a nadie, de manera que en Tamaulipas el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño tiene una excelente oportunidad para demostrar que el sindicato está vivo y fuerte, que no solo es un interlocutor válido ante las dependencias educativas sino una organización que va a responder verdaderamente a los intereses de la base.

“Tenemos que comprometer a los maestros a refundar el sindicato, a volver a conquistar lo perdido, a volver a esa mística magisterial del amor a los alumnos”.