Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el permiso del Editor, reanudamos nuestra Trivia. Y ya se la saben, las respuestas al final.

1.- Su fecha de cumpleaños es el 31 de marzo, pero ¿sabe usted qué edad tiene la candidata al Senado por de la alianza PAN, PRI, PRD, Imelda Sanmiguel?

a) 32 años, b) 28 años, c) 38 años

2.- ¿Dónde estudió su preparatoria José Ramón Gómez Leal JR, candidato de Morena y Partido del Trabajo?

a) Tecnológico de Monterrey, b) La Salle, Reynosa, c) Prepa Montes de Oca, Reynosa

3.- ¿Cuál Gobernador nombró Secretario de Desarrollo Social en Tamaulipas al ahora candidato al Senado por el Partido Verde, Manuel Muñoz Cano?

a) Manuel Cavazos Lerma, b) Eugenio Hernández Flores, c) Egidio Torre Cantú

4.- ¿Cuál es la profesión que estudió la candidata al Senado Imelda Sanmiguel Sánchez?

a) Abogada, b) Lic. en Publicidad, c) Arquitecta

5.- ¿Cuál fue el primer cargo político del candidato al Senado José Ramón Gómez Leal JR?

a) Regidor, b) Diputado local, c) Tesorero municipal

6.- ¿De cuál candidato a Gobernador de Tamaulipas, fue el ahora candidato Manuel Muñoz Cano, Coordinador General de Campaña?

a).- Lic. Baltazar Hinojosa Ochoa, b) Dr. Rodolfo Torre Cantú (+), c) Gustavo Cárdenas Gutiérrez

7.- Está por cumplir años el próximo miércoles 25 de enero, ¿pero sabe usted dónde nació el diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez?

a) Cd. Victoria, b) Reynosa, b) Matamoros

8.- ¿Dónde estudió Derecho el actual acalde de Cd. Victoria, Eduardo «Lalo» Gattás Báez?

a) Facultad Derecho UAT Victoria, b) Universidad La Salle. c) Universidad Valle de Bravo

9.- ¿En cuál hospital de Cd. Victoria nació el 23 de julio de 1967 el actual alcalde victorense Lalo Gattás Báez?

a) a) Hospital del IMSS, b) Hospital Civil, c) Hospital del ISSSTE

10.- ¿Dónde nació el actual Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos’

a) Tampico, b) Nuevo Laredo, c) Cd. Victoria

11.- ¿En cuál país estudió su Maestría en Administración el Rector Guillermo Mendoza Cavazos?

a) Inglaterra, b) Estados Unidos, c) España

12.- ¿Cómo está en su cuenta de Facebook el actual Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas González?

a) «Ingeniero Héctor Villegas González», b) «El Calabazo Héctor Villegas González», c) «Héctor ‘Servidor’ Villegas González»

13.- Hijo de familia campesina, ¿en cuál municipio de Tamaulipas nació el nuevo líder del magisterio de Tamaulipas, maestro Arnulfo Rodríguez Treviño?

a) Aldama, b) San Fernando, c) Villagrán

14.- ¿Por qué dice el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño que ser dirigente del SNTE Tamaulipas es una de las tareas más difíciles?

a) «Porque se trata y convive con gente muy preparada». b) «Porque los maestros son muy demandantes», c)»Porque los maestros no quieren supervisión»

15.- ¿Dónde estudió su carrera de Medicina el Gobernador Américo Villarreal Anaya?

a) UAT, Tampico, b) Universidad La Salle, Cd. de México, c) Universidad de Guadalajara

16 ¿Cuándo celebra su cumpleaños el doctor Américo Villarreal Anaya, actual Gobernador de Tamaulipas?

a) 23 de febrero, b) 23 de abril, c) 23 de mayo

Respuestas.- 1.- c) 38 años, 2.- a) Tec de Monterrey, 3.- b) Eugenio Hernández Flores, 4.- c) Arquitecta, 5.- a) Regidor, 6.- b.- Dr. Rodolfo Torre Cantú, 7.- c)Matamoros, 8.- a) Facultad Derecho UAT Victoria, 9.- b)Hospital Civil, 10.-c) Cd. Victoria, 11.- a) Inglaterra, 12.- b) El Calabazo Héctor Villegas González, 13.- c) Villagrán, 14.- a) Porque se trata y convive con gente muy preparada», 15.- b) Universidad La Salle, 16.- c) 23 de mayo

