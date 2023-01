Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Por qué no cambian las tendencias en las encuestas y sigue Morena punteando por mucho la elección que viene?, la respuesta es sencilla, a la ciudadanía no le importa ni poquito la elección, ni sus candidatos, nomás están casados con el proyecto del presidente, con el del gobernador, y así seguirán por este año.

Se equivocan los que piensen que los nombres de los candidatos a Senadores serán importantes en el resultado de la elección del 19 de febrero, ellos serán arrastrados o levantados por la tendencia nacional y es por esa razón que parece imposible que se levanten el PRI, PAN y PRD, incluso el Verde que decidió ir solo en este proceso.

De todos, los que más deben estar sufriendo son los del PRI que aún cuando tenía uno que otro aventado por la candidatura es claro que al coaligarse con el PAN van a desaparecer del mapa electoral o lo dejaran con números risibles.

El tricolor empieza el proceso electoral con todo en contra, no tiene candidato, los dos procesos anteriores los agandallaron los azules partido del que forma parte a la que ahora decidieron respaldar qué, para acabarla de amolar, ni siquiera tienen capital político, ni trabajo, ni nivel de competencia para aspirar a ganar la elección, en resumen, los tricolores no pasarán de ser una fea comparsa.

En la elección que viene la gente votará por el Presidente de la República, el recién electo gobernador, y con ese mismo sentir tacharán la boleta electoral en los aspirantes al Senado, digo, si es que deciden votar, ir a las urnas porque nada parece convencerlos de levantarse un domingo a elegir algo que no saben ni con qué se come.

Para desgracia nuestra en la próxima elección el ciudadano no se va con la mejor propuesta, ni los mejores candidatos, para nuestra desgracia solo está pensando en sufragar por el sistema o en contra del sistema, en continuar con lo que tenemos o cambiar de rumbo y ya.

Por lo pronto, las tendencias en Tamaulipas son en contra de todo lo que se pinte de tricolor y azul, por muchas razones, entre ellas, que quienes ahora están operando para esos partidos parece que olvidaron como se aceita una estrategia electoral y llegan a las colonias a buscar operadores, pero con las manos vacías, lo mismo pasa en los eventos por eso casi nadie les hace caso.

El ambiente favorece a Morena y difícilmente los aspirantes del PRI y PAN al Senado podrán hacer algo al respecto por más trabajo y experiencia electoral que tengan, ellos saben que sin dinero nomás no funcionan, ellos encarecieron la política y ahora están pagando la penitencia.

Hay peores cosas, la estrategia del PRI, en su coalición con el PAN, para motivar el voto en contra de Andrés Manuel también les está resultando contraproducente, lo elevan en lugar de tumbarlo, no da resultados, sus mismos números lo dicen.

Más complicado les está siendo el acarrear un voto a favor de su candidata que no motiva más que una rechifla, y a veces cosas peores cuando provienen de los priístas que están dolidos, que se sienten agandallados, ninguneados.

Pero, le insisto, no serán los candidatos en Tamaulipas los que puedan mover las tendencias de la elección sino el sentir del ciudadano sobre la presidencia de la República, la gubernatura, sobre el pasado reciente azul, eso será lo que defina la suerte y eso doloroso, porque este comportamiento resulta por falta de liderazgo en la política electoral y por el hartazgo de la gente sobre un estado de cosas que pretenden vayan cambiando, aunque no sepan para donde, es decir, sin ir pensando en el futuro.

Tiene usted razón, está visto que Andrés Manuel ni Morena garantizan que vamos a estar mejor, es más, ni siquiera que vamos a cambiar, pero eso parece que la gente no lo quiere ver porque sabe que el pasado fue peor y, como siguen doliendo las heridas, todavía pretenden ofrecer un voto de confianza a la transformación.

La verdad es que en este momento no se ve como pudieran recuperar terreno los del PRI y los del PAN, menos juntos en una coalición, por eso le insisto que ambos arrancarán cuesta arriba, es un hecho que saben cómo hacer campañas y acarrear votantes, pero el problema para ellos es que ahora no son gobierno y ni dinero tienen, quienes se lo robaron beneficiados por sus gobiernos ya no lo quieren ni ver, menos van invertir en la búsqueda de votos para esos organismos, con una dificultad más, la candidata.

Por eso le dijo, así no van a cambiar mucho las tendencias, de mi se acuerda cuando vea la mayoría de votos a favor de Morena, aunque tenga un candidato al que todos los días quieren pegarle.

En resumen, hay un error en la estrategia, los tricolores, azules y organizaciones que odian a Morena piensan que le pueden pegar a quien ha entregado beneficios a los más necesitados, a quien los ha exhibido constantemente sabedor que no los puede dejar levantarse y así no es, debieron regresar al territorio, tratar de reinventarse, democratizarse, buscar liderazgos en las calles, en las colonias o ejidos, en las organizaciones pero, ¿qué hicieron?, pues continuar con las prácticas que los condenaron a derrotas y por consecuencia así van a seguir por el mismo camino, el de la derrota…

IMPULSA UAT RED DE UNIVERSIDADES SUSTENTABLES… A un año de su creación, y con el fin de hacer sinergia, intercambiar información y colaborar en torno al imperativo de la sustentabilidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa con los trabajos de la Red Universitaria para la Sustentabilidad (RUS), un esfuerzo institucional que busca proponer soluciones innovadoras, alineadas con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al respecto, la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, directora de Sustentabilidad, dio a conocer que actualmente está disponible la convocatoria para que estudiantes, docentes y personal que labora en la Universidad se integre a dicha red, la cual busca establecer un canal de comunicación entre las acciones a nivel global y las actividades concretas de cada integrante de la comunidad universitaria en las distintas áreas, unidades académicas, facultades, escuelas y dependencias.

Detalló que, como parte de las acciones de la RUS, se destaca la realización de la Semana de la Sustentabilidad y la Semana de Acción por los ODS, dentro de las cuales se efectúan charlas, mesas de debates, conferencias, talleres y foros que abordan temas relacionados a la sustentabilidad, al desarrollo sostenible y a la Agenda 2030 de la ONU.

Resaltó lo importante que es la intervención de sus integrantes dentro de las mismas dependencias académicas mediante la creación de proyectos, entre los que se destaca el “Jardín Polinizador”, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias; y el proyecto “Compostaje comunitario de residuos orgánicos para la utilización en el huerto universitario”, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades.

Manifestó que, a fin de motivar, incentivar y premiar los esfuerzos de quienes integren dicha red, se desarrollará un sistema de categorización por distintivos que consolidará, validará y premiará su participación en las diversas acciones de desarrollo sostenible que se realicen.

La Dra. Yolanda Mendoza extendió la invitación a todos los universitarios que deseen formar parte de esa iniciativa, para que visiten las redes sociales de la Dirección de Sustentabilidad, en donde encontrarán el formulario para inscribirse; así como también a participar en las reuniones virtuales y presenciales que se realizarán próximamente para dar a conocer aspectos de cómo se conforma la red y explicar los conceptos básicos de sustentabilidad a los nuevos integrantes.

La red está disponible para que toda la comunidad universitaria del norte, centro y sur del estado participen activamente. Detalló, además, que la UAT forma parte del programa denominado My Word en México, así como de la Red de Desarrollo Sostenible (SDSN) en México.

Para más información, acudir a las instalaciones de la Dirección de Sustentabilidad, ubicadas en el tercer piso del Centro de Gestión del Conocimiento, en Ciudad Victoria, o comunicarse al teléfono 834 318 1800, extensiones 2992 y 2994; así como a través de las redes sociales @uatsustentable y el correo electrónico [email protected]

