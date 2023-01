Por Agencias

El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que no se actuará de forma apresurada por presiones externas por el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

En un mensaje ofrecido esta tarde, dijo que la abogacía general de la máxima casa de estudios advierte que no se cuenta con la facultad para anular un título universitario.

Al presentar una ruta de análisis para el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, el rector universario resaltó algunas de las acciones que se estarán implementando para evitar nuevos casos. Se están proponiendo reformas, dijo, para corregir vacíos legales y que eviten plagio.

Recordó que la Facultad de Estudios Superiores Aragón ya rescindió el contrato a la asesora de la tesis de la minisitra Esquivel y se sigue un rastreo para detectar si hay más situaciones como esta. El plagio de una tesis no es cosa menor; la usurpación de ideas y talentos es una conducta reprobable, dijo.

La Rectoría de la UNAM, expuso, de ninguna manera evade su responsabilidad. No actúo para postergar o encubrir. «Actuó en el marco de la legislación universitaria. No puedo ir más alla de lo que la normatividad me permite».

Sé muy bien, agregó, que el prestigidio de mi rectorado y de la UNAM están en entredicho, pero por ello no actuaremos de forma apresurada por presiones externas, puntualizó.