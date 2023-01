Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La apatía por la elección extraordinaria que está en marcha, la que servirá para definir quien representará a los tamaulipecos en el Senado de la República, ha llegado a niveles preocupantes en sus pronósticos de participación que son menores al 20 por ciento, es claro que la culpa de ello la tenemos todos, comenzando por los partidos, siguiendo con los candidatos, pasando por los órganos electorales y terminando con el ciudadano promedio que sigue sin comprender para qué es la política.

Es una triste realidad, la elección nos costará más de 200 millones de pesos de acuerdo con cifras oficiales, es un recurso que bien serviría para becas, equipar escuelas, mejorar hospitales, medicamentos o por lo menos para comprar unas doscientas patrullas, y aún con todo ese recurso invertido las proyecciones van en el sentido de que apenas dos de cada diez ciudadanos votarán para elegir al Senador.

Claro, hay que buscar culpables, la verdad requerimos quien pague el desastre que se avecina porque nos hará mucho daño, de entrada, tenemos que dejar atrás el despilfarro en la política, el seguir encareciéndola como si lo que sobrara fuera el billete y esto no ayuda.

Luego de ello, mientras la política electoral siga en el mismo camino continuarán cerrándose puertas a los pobres, me explico, con campañas como las que estamos viendo la gente pensará que la política electoral no sirve de nada y que quienes ocupan cargos de elección popular tampoco, cuando es todo lo contrario, elegir mejores políticos es comenzar a tener mejores gobiernos y en esos cargos, como el que ahora se disputa, es donde se toman decisiones sobre las políticas públicas que nos benefician o afectan a todos.

Ahora, con lo que vemos da la impresión de que una mente perversa nos está alejando a propósito de la política y se lo digo por una sola razón, no hay quien motive el voto, nos están haciendo creer que esos puestos no sirven para nada, lo hacen con singular alegría que no se puede pensar otra cosa que en realidad lo que quieren es quedarse solos ejerciendo el poder, tomando decisiones como aumentarle impuestos a la cerveza, refrescos, la gasolina y el gas, y si, también muchas veces esa soledad, esa apatía del pueblo, les ha servido para despacharse solos del presupuesto y hasta con la cuchara grande.

Ahí el problema de permitir semejante atrocidad, si llega a cumplirse el pronóstico de una baja participación ciudadana en la elección del 19 de febrero, por eso le digo que tenemos que encontrar culpables, exhibirlos, luego reiniciarnos porque da la impresión de que en eso de elegir funcionarios ya tocamos el cielo y ahora vamos de reversa…

MÁS TRAGEDIAS… El Congreso de Tamaulipas estrenó Secretario General por tercera ocasión en esta legislatura, el nombre es lo de menos, lo trascedente es el desgarriate que se traen en “eso” que en teoría es uno de los poderes más importantes para el Estado.

Los panistas destruyéndose solos, los morenistas haciéndoles competencia en su locura de cambiar la presidencia de la Junta de Coordinación Política lo antes posible como resultado de la soberbia e inoperancia de su dirigente qué, cosa extraña, no aprendió de los panistas y el anterior liderazgo de Morena que actuaron igual.

Claro, el PRI únicamente se les ve gozando al ver como sus verdugos se destrozan en sus luchas internas y Movimiento Ciudadano con Gustavo a la cabeza solo capitalizando su peso en la legislatura, bien dicen que al río revuelto.

Y si, al final el pueblo sigue en las mismas condiciones, de rehén de las ambiciones de sus representantes, para llorar, esta legislatura de tener la enorme oportunidad de pasar a la historia como la que dignificaría ese poder terminará por ser reconocida por su grotesco y mercantil comportamiento, por la conducta mercenaria de varios y varias de sus miembros, pobre Tamaulipas, ahora resulta que tratando de mejorar las conficiones de vida de los habitantes no se logró más que crear engendros de la política, sí, vamos de una tragedia a otra…

FIRMA UAT CONVENIO CON LA COMISICIÓN DE ENERGIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Comisión de Energía de Tamaulipas (CETAM) celebraron la firma de un convenio de colaboración específica en el que unen esfuerzos para aprovechar el potencial energético de la entidad, mediante el desarrollo de investigación, tecnologías y conocimientos que contribuyan en aportar beneficios directos a la sociedad.

El acuerdo fue firmado por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, y el biólogo José Ramón Silva Arizabalo, titular de la CETAM, en una reunión de trabajo realizada en el edificio de rectoría.

Por parte de la UAT, asistieron el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general; y el Dr. Gildardo Herrera Sánchez, director de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Por parte de la CETAM, la Ing. Korina López Garza, directora de Vinculación Interinstitucional; y el Mtro. Jaime Jiménez Viacobo, jefe de la Unidad de Proyectos y Vinculación.

En ese contexto, Silva Arizabalo agradeció al rector la disposición de la UAT para trabajar en conjunto y fortalecer el desarrollo de estudios de investigación ante la oportunidad que representa Tamaulipas en materia energética.

Apuntó que esa alianza permitirá desarrollar investigación enfocada a problemas reales de la entidad y, con ello, llevar estrategias y tecnologías a las comunidades que más lo requieren.

Destacó su reconocimiento al liderazgo de la UAT en los estudios relacionados a soluciones para la industria petrolera, así como para la industria de la vivienda, mediante los proyectos que dirige a través de la FADU.

De igual manera, el comisionado de energía mencionó que uno de los primeros proyectos del convenio permitirá respaldar la iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante la cual Tamaulipas será el primer estado del país enfocado a la hipoteca sostenible, además de dirigir proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, Mendoza Cavazos destacó la oportunidad de fortalecer esas alianzas, y reiteró la disposición de la UAT para contribuir y hacer sinergia con los proyectos para el bien común que impulsa el Gobierno del Estado.

Recalcó también el propósito de trabajar estrechamente con la Comisión de Energía en la investigación y generación de nuevos proyectos con base en el desarrollo sostenible y que den respuesta a problemáticas reales que afectan a las comunidades.

Durante la reunión de firma del convenio, estuvo el Dr. Edgardo Jonathan Suárez Domínguez, secretario académico de la FADU, quien detalló los objetivos de trabajar en dicha alianza, buscando fortalecer proyectos que incidan en el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias para generación eléctrica, que pueden aplicarse a vivienda, principalmente en zonas rurales, escuelas y edificios públicos.

De igual manera, puso de relieve los proyectos que está trabajando la UAT para el sector de hidrocarburos en la entidad y la experimentación de prototipos de vivienda sustentable, luego de agradecer a la Comisión de Energía de Tamaulipas y al rector por el apoyo para impulsar ese convenio, en el que se reitera el compromiso con la generación y aplicación de conocimiento y la difusión y participación social en materia energética.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]