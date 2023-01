Por Agencias

Tras recalcar que mantiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “ya sabemos cómo entendernos con el partido Republicano y sabemos también cómo entendernos con el partido Demócrata”.

Afirmó que las recientes declaraciones de Donald Trump en el marco de su nueva campaña presidencial en las que destaca la presión que ejerció al gobierno mexicano, o las hechas por su ex secretario de Estado, se dan porque ya empezaron las campañas en ese país, pero “no nos vamos a enganchar, no vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos. La política requiere distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra. No a la primera”.

En su conferencia de prensa diaria, consultado sobre las declaraciones del ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo -quien refirió en un libro una conversación con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la que aseguró que se aceptaron los términos del programa conocido como Quédate en México ante el supuesto amago de cerrar la frontera-, el mandatario recapituló los momentos de negociación, algunos con tensión, en los que el gobierno de Trump accedió a las peticiones de México, además de defender la actuación del canciller mexicano.

“Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como Secretario de Relaciones Exteriores. Y fue muy buena la relación con el ex presidente Trump y su equipo, claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos y empiezan a decir que ellos sí van a ponernos en cintura, que ellos sí saben cómo someternos, que ya nos habían doblado y ya saben cómo hacerle, dando a entender que nosotros no”, indicó el tabasqueño, previo a exponer la serie de ocasiones en los que se alcanzaron acuerdos con el estadunidense.

Explicó que con Trump, previo a la reunión que tuvieron en la Casa Blanca, conversaron vía telefónica en once o doce ocasiones, las cuales describe en su libro A la mitad del camino. Durante una de esas llamadas, cuando se encontraba en una gira por Oaxaca al inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia, le pidió a Trump dejar de cobrar comisiones a las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos a sus familiares en México.

Todavía no terminaba de hacer la propuesta, cuando Trump le respondió “esas comisiones hasta van aumentar y las vamos a usar para pagar el muro. Dije, ya me salió mal la cosa”, relató al momento que se llevó las manos a la frente.

No obstante, le replicó al estadunidense que “con todo respeto, eso del muro no funciona. Le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir, pero así como esos, en lo que llevamos del gobierno son diez túneles los que hemos cerrado. Y le dije pues que, era de Tijuana a San Diego y que pasaba por debajo de la aduana, y que le iba a mandar los videos porque los teníamos… y se vino un silencio. Y ya pues él, tiene sentido del humor, se empezó a reír, y dijo: no, no puedo con usted”.

De igual forma, insistió que en su encuentro en Washington, “respetuosamente les mandamos a decir: si sacan el tema del muro va a haber respuesta y a qué vamos si nos vamos a pelear. Entonces el compromiso fue no hablar del muro, y no se habló”.

López Obrador consideró como “cosas buenas” en la relación con el gobierno de Trump que, cuando el magnate “quería catalogar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, le dijimos que no aceptábamos porque eso iba a implicar vulnerar nuestra soberanía, y él aceptó, incluso hasta lo hizo público que había hablado conmigo y que iba a cambiar su postura”.

Asimismo, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pidió a México reducir su producción petrolera, «ellos aportaron, él (Trump) aportó en la reducción, creo que 300 mil” barriles diarios. También, destacó el apoyo de EU con equipo al comienzo de la pandemia.

“Lo mejor es que llegamos al acuerdo del Tratado porque él no quería al principio el Tratado y llegamos al acuerdo de que nos convenía, incluso después de algún tiempo, lo que quería era un acuerdo bilateral, como tenía algunas diferencias con el primer ministro Trudeau, no quería que se incluyera a Canadá, y nosotros insistimos para que se incluyera a Canadá, y esto nos ha ayudado mucho”.

En tanto, “el momento más crítico fue cuando la amenaza de los aranceles, afortunadamente se llegó a un acuerdo, y Marcelo (Ebrard) hizo un buen trabajo, fue una semana muy difícil porque él fijó una fecha para iniciar el cobro de impuestos, o de aranceles a mercancías de México que se exportan a Estados Unidos, y nosotros ya teníamos también decididos qué artículos de Estados Unidos íbamos a gravar, íbamos a contestar igual”.

Recordó que ya había convocado a un mitin en Tijuana para que al entrar la resolución del gobierno estadunidense, iniciará una medida similar por parte de México, ya que, a pesar de que “eso no nos iba a convenir ni a ellos ni a nosotros, lo teníamos que hacer porque no nos íbamos a dejar someter, humillar”.

Subrayó que se evitó la aplicación de aranceles gracias a que “Marcelo y un equipo hicieron un buen trabajo y un día antes lograron un acuerdo, yo tuve hasta que cambiar mi discurso, porque ya llevaba yo escrito uno, más durito, y ya celebramos que se llegó al acuerdo».

Sobre el gobierno de Joe Biden, apuntó que aunque los conservadores se frotaban la mano al pensar que no usaría el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), “le mandé a decir que quería yo que bajará su avión (en el AIFA), y me mandó responder que me pedía que yo lo esperara y que iba a bajar en el Felipe Ángeles. Me pedía que lo fuera a recibir porque quería hablar conmigo de su carro al hotel”.

En dicha conversación, Biden “elogió” el aeropuerto, mientras él platicó “de la transa” que tenían armada con el aeropuerto de Texcoco y la molestia de quienes se iban a beneficiar.

Las “buenas relaciones” con el país vecino, aseveró, son por geopolítica, por amistad, y porque 40 millones de mexicanos que viven en ese país. “Imagínense que nos estemos peleando con el gobierno de Estados Unidos y que por eso los persigan, haya redadas, maltrato. No, no. Es necesario actuar de manera responsables”.

Adujo que ahora van a venir libros y van a salir con posturas de ese tipo. Lo vinculó con la iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, de blindar con “cañones y tanquetas” la frontera con México.

“Pura faramalla, con todo respeto, por lo electoral, nada más que se van a equivocar con todo eso, porque son 40 millones de mexicanos. Si piensan que van a agarrar de bandera a la política antimexicana para ganar votos, les va a ir mal, ya no es lo mismo. Ya esa política no funciona, porque, además, nosotros no nos vamos a quedar callados”, concluyó el jefe del Ejecutivo federal.