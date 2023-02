Por Agencias

Ciudad de México.- Horas después de haber protagonizado una pelea callejera en la que recibe varios tubazos, el actor y conductor Alfredo Adame dio su versión de los hechos y aseguró que fue él quien golpeó a un sujeto con un tubo durante el percance.

En una rápida conferencia de prensa realizada en Tabasco, a la que el excandidato a diputado federal se presentó con una gasa blanca en la frente, cubriendo una herida, contó que la mañana del jueves 2 de febrero iba sobre la Avenida Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, cuando un hombre lo acusó de haberle pegado a su automóvil.

“Tlalpan va congestionada. Llego, me quedo parado y, de repente, para sorpresa mía, se para el cuate que está adelante y me dice: ‘oye, pues ¿qué te pasa?’. Le digo: ¿qué me pasa de qué? Me dice: ‘pues es que tú le pegaste al carro’. ‘No, yo no le pegué a tu carro ni lo he tocado, el mío estaba separado a tres, cuatro centímetros, y contesta: ‘Tú lo hiciste’”, platicó Adame a los reporteros.

“Le dije: ‘mira, hermano, el mío está más bajo, es un BMW, no le pude haber hecho yo eso. ¿Crees que con mil pesos lo arregles? Pues que no, que eso sale mucho más caro. Entonces, ok, vámonos ahí a un lado, vamos a orillarnos y ahí ya detallamos. Yo llevo prisa, voy al aeropuerto”, siguió relatando.

Adame aseguró que el otro conductor fue quien se puso agresivo, pues se bajó de su automóvil y sacó un tubo; por ello, dijo, fue por el suyo que traía en el BMW.

“Le dije: ‘mira, cuate, acepta los mil pesos porque o me voy porque ya necesito irme’ y, de repente, el cuate saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche, saco mi tubo y lo agarro a tubazos. Le metí cuatro tubazos y luego llegan otros tres y me agarraron entre los tres a mí; uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello, el otro me empieza… Ah, todavía me quiso romper el espejo del carro y es ahí donde verdaderamente me enchilé”, añadió.

Dijo que después de lo anterior, llegó alguien a tranquilizarlo para que dejara de pegarle al otro hombre, pues él, afirmó, no se llevó la peor parte de la pelea.

“Y luego llega otro cuate y me dice: ‘cálmate, Alfredo, ya lo tundiste’. Como que se acercan otros dos y luego se empieza a hacer la bolita, y total, y ya me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui a Río Churubusco y me vine al aeropuerto”, sostuvo.

La víspera se publicaron dos videos donde se ve a Adame saliendo aparentemente de un taller mecánico seguido por un hombre, con quien finalmente pelea. El sujeto le pegó con un tubo y después lo empezó apretar del cuello. “No te voy a hacer nada”, le gritó el sujeto. Pero Adame prefirió enfrentarlo, hasta que el hombre lo golpea con el tubo.

Con los primeros golpes, Adame cayó al suelo, mientras el otro señor le seguía pegando, hasta que llegó otro tipo a detenerlo.

Desde otro ángulo, en otro video, se vio al actor en el suelo y el sujeto lo está ahorcando con el tubo, pero Adame logró ponerse de pie y se fue caminando del lado contrario a quien lo graba. (Apro).