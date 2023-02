Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A Felipe Calderón se le apareció “el diablo”, así llaman al ex fiscal de Nayarit Edgar Veytia quien durante el juicio contra Genaro García Luna señaló la presunta participación del ex presidente en la protección a uno de los grupos delictivos más poderosos. Y más que eso ya que de acuerdo con la información emitida por dicho testigo, fue quien ordenó no tocar al grupo Sinaloa, pero sí a sus adversarios hasta llevarlos al exterminio.

Todo eso dentro de “la guerra” que al parecer encubrió objetivos que tuvieron que ver con intereses de poder, concretamente de FCH, el PAN y por supuesto del que fuera secretario de seguridad contra quien “el diablo” reconocido ya como criminal, torturador y corrupto por confesión propia, no tuvo consideración.

El asunto es que Calderón “está metido en el ajo” por lo que podría ser llamado a comparecer resultándole culpas ya difíciles de ocultar. ¡Oiga!, ¿cómo ignorar lo que hacía GGL teniendo a su disposición sofisticado sistema de espionaje? Con esta indefendible mentira el panista quiere vernos la cara de tontuelos por decirlo de forma “decente”.

Las cosas cambian para don Felipe quien ha puesto tierra y mar de por medio para no ser alcanzado por el brazo de la justicia, pero ojo que los gachupines no levantarán un dedo en su defensa con todo y haber favorecido al capital ibero mediante los leoninos y conocidos contratos energéticos, por una parte, y por decir lo menos, también la venta de grandes extensiones de paradisiacos terrenos a precios irrisorios, sobre todo en la Riviera Maya donde el acceso a los mexicas es prohibitivo. ¡Haga usted el recabrón favor! Nada más eso nos faltaba.

Desde su madriguera FCH responde con la resignación del prófugo que entiende será atrapado así se esconda en el fin del mundo. Rechaza lo que sobre su persona dice “el diablo” sabedor de que no se lo creerán ni los párvulos de guardería.

Sea como fuere, lo cierto es que el círculo se cierra en torno de Calderón y por lo mismo quizá no tenga escapatoria tras el veredicto que dicen, podríamos conocer en unas dos semanas después de que la fiscalía acordó reducir casi a la mitad el tiempo previsto para el multicitado proceso.

Y ya “entraos” en gastos, indudable es que Morena empieza a sacar ganancia de todo este relajo. Y es que Héctor Javier Villarreal Hernández, otro testigo protegido, hizo graves acusaciones contra Rubén y Humberto Moreira, en especial contra este último en cuyo régimen fue tesorero. Ya sabéis que ambos fueron gobernadores de Coahuila por el PRI. Y justo en dicho estado habrá elecciones y donde es de suponer fácil triunfo de Armando Guadiana sobre su más fuerte opositor Manolo Jiménez, (PRI, PAN, PRD), patrocinado como es del conocimiento público, por dichos hermanitos considerados caciques en la tierra de don Venustiano Carranza.

Morena ganará en Coahuila, así lo precisan las encuestas aun con la traición de Ricardo Mejía Berdeja postulado por el PT. Es aquel ex subsecretario de Seguridad que por aparecer en algunas “mañaneras” consideró contar con suficientes derechos, virtudes y carisma para exigir la candidatura del partido creado por AMLO.

Mientras tanto en el estado de México la maestra Delfina Gómez sigue “en caballo de hacienda” con más de veinte puntos de ventaja sobre Alejandra del Moral, abanderada del PRI, PAN, PRD quien no levanta ni con la presencia de Manuel Cavazos Lerma, el delegado tricolor que más de ayudar parece estorbar, eso dicen.

Quedamos entonces en que a Felipe Calderón ahora sí se le apareció “el diablo” y no precisamente el de la pastorela.

SNTE, MEJORES TIEMPOS

Por fin el gobernador Américo Villareal Anaya y el dirigente Arnulfo Rodríguez Treviño se reunieron. Buena noticia para los agremiados del SNTE que después de varios sexenios pretenden retomar el lugar que corresponde a su poder político y social. No es secreto que en estos tiempos de transformación la organización pugna por el rescate de la dignidad pisoteada por regímenes que menospreciaron al magisterio bajo la complacencia de dirigencias sometidas y vergonzosamente aliadas del autoritarismo.

Después de dicha reunión es de esperar que las expectativas del magisterio cambien en todos los sentidos, pero especialmente en cuanto a representación política. En este sentido no olvidéis que el maestro sigue siendo el líder natural en cualquier comunidad no solo por la naturaleza de su vocación, sino por su formación humana e ideológica que lo convierten en servidor ajeno a intereses mezquinos.

Otro de los objetivos del SNTE tamaulipeco es terminar con la simulación que tanto daño ha causado a la educación pública. Vigilar el cumplimento de la Constitución fortaleciendo el laicismo, la democracia y la gratuidad de la enseñanza, según lo reiterado por Arnulfo Rodríguez durante la presentación de la directiva de la sección 30 en diversos municipios de la entidad…que así sea.

SUCEDE QUE

Casi finalizan las campañas en Tamaulipas. “¿Y cuándo empezaron?” se pregunta la raza.

Y hasta la próxima.