Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este martes 7 de febrero el candidato a senador por Morena y PT, el reynosense José Ramón Gómez Leal JR andará de campaña en Victoria capital. Salió al aire.

2.- Uno de las noticias que reflejan el abuso y el desorden del pasado sexenio panista es que el Comité municipal del PAN de Cd. Victoria nomás no se reportaba con el pago del Impuesto predial por lo cual el Ayuntamiento victorense a través del área de ingresos requirió al referido partido político para que realice el pago de su adeudo de alrededor de 40 mil pesos.

Vale decir que para llevar a cabo el requerimiento de pago el verificador ejecutor del Departamento de Ingresos, Román Martínez González entregó la documentación correspondiente a Mariana Hernández Saldívar, asistente del presidente del PAN Victoria, Alfredo Vanzzini Aguiñaga.

El verificador Román Martínez González señaló que de no pagar el PAN el predial correspondiente, tras ser notificado en tres ocasiones, lo que procede es entregar el asunto al Departamento Jurídico municipal para que se responda para el pago. Como se sabe el PAN Victoria tiene sus oficinas en el 16 Rosales, justo enfrente del Paseo Méndez.

El referido asunto del no pago del predial refleja varias conductas de las gentes de los Vientos de Cambio: irresponsabilidad, soberbia y hasta falta de inteligencia considerando que recién tuvieron como presidente municipal a un personaje irresponsable de nombre Xico González Uresti, que bien les pudo haber concedido un buen descuento o hasta la condonación.

4.- Hace justo cuatro años, el 6 de febrero de 2019, documenté en esta columna un abuso de poder, una irresponsabilidad cometida contra las finanzas del Ayuntamiento de Victoria por su entonces presidente municipal Dr. Xicoténcatl González Uresti que hoy parece gozar de impunidad, pues el aparato de justicia no ha procedido en su contra, ni siquiera para investigarlo.

Hace cuatro años busqué a cuatro importantes panistas locales que ayudaron a Dr. Xico y pregunté… «¿Ud., en el marco de la actual problemática de Victoria, cree que el alcalde debe irse de viaje a España y la India?».

La entonces diputada panista por Cd. Victoria, con experiencia de haber sido alcaldesa, me dijo: «Yo Teresa Aguilar Gutiérrez no iría».

Colocándose en lugar del Dr. Xico, expresa: «Si el Cabildo en pleno lo autoriza y él se compromete a que esta visita arrojará resultados económicos, sociales y culturales favorables para la capital del estado, adelante! Yo Teresa Aguilar Gutiérrez no iría».

Orlando Guillén, quien en plena campaña abandonó su candidatura de alcalde suplente en «Morena» con Lalo Gattás para irse con Xico González… nos dijo: «Claro que No estoy de acuerdo. Esa es decisión que tomó el alcalde».

Y me añadió: «Xico es mi amigo y de manera personal ya le expresé mi inconformidad».

Por su parte el diputado federal de la coalición MC-PAN, Mario Ramos Tamez me dijo: «Yo exhorto al alcalde Xicoténcatl González que no se vaya de viaje ni a España ni a la India y que se aplique a resolver la grave problemática que padece Ciudad Victoria».

Del mismo tema, Arturo Soto Alemán me dijo: «No tengo opinión al respecto. No me gustaría opinar porque se puede malinterpretar». En suma no lo condenó, ni lo aprobó. Hoy, febrero de 2023, Xico González sigue tan campante. NOS VEMOS.

