Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño dio su voto de confianza al trabajo que está realizando Lucía Aimé Castillo Pastor al frente de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Aclaró que no tiene nada personal en contra de la funcionaria, ya que ella tiene una función que cumplir y él como dirigente sindical tiene otra, pero para que haya buenos resultados deben trabajar de la mano y alineados a las políticas del gobernador Américo Villareal, del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

“En esa determinación es facultad del gobernador, nosotros lo que tenemos que defender es la escuela pública; todo esto se hace de acuerdo con la negociación política, pero no hay nada personal con ella. Ella tiene una función y nosotros tenemos otra función y tenemos que ir de la mano y sobre todo con el Gobernador y el Presidente como yo con el comité nacional”.

Al respecto, adelantó que el sindicato, conjuntamente con la SET, constituirá una mesa de trabajo para empezar a atender la problemática heredada.

Arnulfo Rodríguez dijo que lo que más le interesa es que tanto el gobernador Américo Villarreal como la secretaria de Educación Lucía Aimé tengan bien claro cuáles son los problemas y necesidades más apremiantes que afectan al magisterio tamaulipeco.

Se trata de negociación, no de pelear ni de atacar, subrayó el dirigente sindical. Ella cumple con lo que le corresponde y yo cumplo con lo mío, pero tenemos que caminar juntos porque peleados no llegaremos a ningún lado.

“Yo voy a defender a mis compañeros maestros y a cuidar la escuela, porque es el lema de nuestro sindicato; pero ustedes me conocen siempre he sido un tipo negociador y creo que vamos a tener excelentes resultados aquí no se trata del poder por el poder se trata de cada quien cumplir con su misión y ella cumple con lo que le corresponde y yo tengo que cumplir con lo mío pero tenemos que caminar juntos porque peleados no vamos a lograr nada”.

Cuestionado sobre si la Sección 30 pedirá posiciones en los espacios educativos, el secretario general dijo que lo que le preocupa es que primero se instale esa mesa de trabajo y haya resultados favorables para los docentes.

“Vamos a esperar primero vamos a establecer la mesa de diálogo lo que nos interesa es que ella como autoridad junto con el gobernador se den cuenta de toda la problemática que recogimos nosotros en toda la entidad”.