Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Doce mil desaparecidos en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca y nomás lo que se denunció, los que tienen rostro y apellido, los que indudablemente estaban en el Estado porque todavía están sin contar todas aquellas personas cuyos familiares tuvieron más miedo a la autoridad o a las consecuencias de actuar y se han quedado callados.

Los datos los hace públicos el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez quien este jueves llegó a Ciudad Victoria para firmar un convenio de colaboración con el Estado, para anunciar que se está por terminar un centro de identificación de personas con la más avanzada tecnología en Altamira, de paso, para hablar del sexenio pasado, de sus desaparecidos, de sus muertos, del terror que se sembró al grado que la percepción de miedo en nuestras calles siempre estuvo presente.

Y no, no cabe la excusa de que eran delincuentes, quizá tengan razón que muchos andaban en esa situación, pero por cada uno de ellos o ellas hay un padre, una madre, una familia que sufre y hay que mitigar su dolor que no tienen culpa de los errores de sus familiares, peor cuando los desaparecidos se dedicaban a estudiar, a trabajar decentemente, o que solo cometieron el pecado de ser profesionistas o empresarios exitosos, estar bonitas en algunos casos.

Por eso vale la pena cada esfuerzo que se haga por localizarlos, valen todavía más cuando la prioridad es prevenir, que se le inyecten más recursos a ese tema que debe ir acompañado con toda una política de derechos humanos, protección de las víctimas, acompañamiento.

De eso se habló ayer en palacio de gobierno, Encinas marcando la imposibilidad de trabajar con las autoridades anteriores que hacían todo lo necesario por mantenerlos lejos, de sus tristes resultados, y el gobernador Américo Villarreal Anaya de que se ha logrado, por las condiciones del Estado, incrementar los presupuestos para seguridad pública hasta convertirnos la segunda Entidad que más invierte en el país al respecto y esto gracias al apoyo del gobierno federal.

Por eso habló Américo Villarreal Anaya de su compromiso como gobernador por proteger a todos los tamaulipecos en materia de seguridad, de derechos humanos.

“Compartimos con el gobierno de México la responsabilidad de dar plena vigencia a los derechos humanos, garantizar para todas y todos su protección y salvaguarda conforme a los mecanismos internacionales, la legislación mexicana y los ordenamientos locales, hay un plazo de un año para dar resultados y para elaborar y fortalecer una agenda común con el Gobierno Federal en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos y a nosotros nos gusta dar resultados, no somos gente que nos guste estar a media tabla, ni al final de la lista, nos gusta estar en los primeros lugares y se va a lograr”.

Por supuesto que Encinas se pronunció en el mismo tono, de participar con el gobierno Estatal, sobre todo, de limpiar todo el cochinero que dejaron los que se han ido.

Eso no quita, en lo personal, que se sigue reconociendo que el Estado se pacificó en mucho el sexenio anterior, que las balaceras y bombazos dejaron de ser el pan de cada día, sin embargo, es muy doloroso lo que nunca dijeron, lo que está en la oscuridad, las cifras invisibles de delitos de desapariciones, por ejemplo, son un pendiente que hace pensar mil cosas de la anterior administración.

De todo, hay que insistir en algo, los tamaulipecos siempre mereceremos los sacrificios y todo el trabajo que puedan hacer los gobernantes, el federal y el local, para ir reduciendo el problema de la inseguridad, más ahora que poco a poco conocemos esas cifras qué, para ser sinceros, espantan…

PROTEGERAN ZONA COSTERA CIENTIFICOS DE LA UAT Y LA UTMART… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART) llevaron a cabo la firma de convenios de colaboración que permitirán desarrollar proyectos científicos y de impacto social en la zona costera de la entidad.

El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, presidió, en las instalaciones de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), la firma de los convenios marco y específico, con el Dr. Joel Luis Jiménez Galán, rector de la UTMART, teniendo como testigo de honor al Dr. Juan Jesús Hernández Torres, secretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas.

En el evento se contó con la presencia del Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general de la UAT; del Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV; del Dr. Flaviano Benavides González, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ); y del C. P. Luis Navarro Roso, decano de la UAT.

En su mensaje, el rector dijo que la firma de los convenios permitirá a la UAT colaborar en proyectos científicos que buscan impactar positivamente en las comunidades tamaulipecas, en materia de nutrición, turismo, acuacultura, entre otros temas.

Acotó que, de igual manera, la UAT ha ido fortaleciendo su colaboración con distintas instituciones públicas y sectores privados, a fin de que el trabajo de sus expertos sea de utilidad a las regiones.

En ese contexto, refirió que esa estructura de trabajo se enmarca en la visión del Nuevo Modelo Educativo de la Universidad para impulsar la formación de los profesionales en la práctica, trabajando de la mano con las dependencias del Gobierno de Tamaulipas.

Por su parte, Hernández Torres destacó la relevancia de celebrar ese acuerdo entre instituciones, cuyas acciones están alineadas a la visión del nuevo pacto social del gobernador Américo Villarreal Anaya, que se enmarca en la colaboración para beneficio comunitario. Felicitó a la UAT por poner al servicio de las comunidades el conocimiento que se genera en sus aulas y reiteró el apoyo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura para futuros proyectos.

En tanto que, el rector de la UTMART agradeció a la máxima casa de estudios de la entidad la oportunidad de fortalecer vínculos a fin de desarrollar proyectos específicos en la región costera de Soto La Marina, y abrir esa vinculación a la participación de las diferentes dependencias educativas de la UAT.

Al presentar las generalidades de los convenios, Delgado Rivas comentó que se pretende crear, transferir y divulgar conocimiento científico mediante proyectos de desarrollo económico para la comunidad pesquera de Soto la Marina De igual manera, Benavides González añadió que los acuerdos formalizan el trabajo que se venía realizando con la UTMART en materia de acuacultura e investigación de distintas áreas.

Entre los proyectos de impacto social que se trabajan en la zona de Soto La Marina, está el de la cooperativa PEMAREGO, ubicada en la comunidad pesquera Enramadas, en la Laguna Madre, donde participan líneas de investigación de las facultades de Comercio y Administración Victoria, y de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico y Victoria.

La investigación tiene como propósito la búsqueda de oportunidades de mercado para los productos de esa región pesquera, que, además, incidan en la alimentación balanceada de los habitantes de las zonas en situación de vulnerabilidad.

