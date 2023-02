Por Agencias

La declaración de culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna de crímenes asociados al narcotráfico y corrupción es una enseñanza para que nunca más haya impunidad y muestra un caso emblemático de la decadencia del régimen, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además desestimó la declaración pública del presidente Felipe Calderón, porque «solo dijo lo que ya se sabía de que él ordenó la guerra contra el narcotrafico, pero lo importante es saber: ¿por qué lo designó? ¿Por qué lo dejó los seis años? ¿Qué órdenes le daba? ¿Cuáles eran los acuerdos?»

Durante su conferencia de prensa, López Obrador afirmó que «era notorio que este señor tenía muchísimo poder, pero ¿quién le transmite el poder a un secretario, si los secretarios por ley están bajo las órdenes del presidente?»

López Obrador aseveró que el fondo del asunto es tener mayor información de por qué se mantuvo en los gobiernos de Vicente Fox (como titular de la Agencia Federal de Investigaciones) y con Calderón como secretario de Seguridad Pública. «Sobre eso es que queremos información. Es lo que queremos. Es la explicación que estamos esperando. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo, yo diría como presidente de México, que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidente tanto a Fox como a Calderón, Cuando estaba en la AFI y SSP.

Con ironía, describió que en el texto de Calderón «sólo faltó que dijera que la culpa de García Luna era mía. Ya todos los corruptos se consideran perseguidos. Yo no conocí a García Luna, a Calderón lo vi como diez veces y a Fox como 20 veces, porque siempre he tratado de guardar distancia». Todo lo demás es una apología a la violencia de Estado, de que no debe temblarnos la mano, hay que enfrentar con valentía a los delincuentes cuando el gobierno estaba lleno de delincuentes. Imagínense qué garantías para la sociedad si el gobierno está en manos de delincuentes.

Cuestionó que llamara de no distraerse de lo fundamental, «esto (García Luna) no sirve para nada, para no distraeremos.. o sea hay que seguir con el mátalos en caliente» . Pidió difundir en la pantalla del Salón Tesorería el texto de Calderón en donde ratifica que debe utilizar la fuerza para enfrentar a la delincuencia y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos», dice Calderón, pero, añadió López Obrador, ¿cuál intimidación? Y remató ya «todos los corruptos se dicen perseguidos».

Calificó de que fue un fracaso la alternancia porque los que llegaron se asociaron con la delincuencia, consideró López Obrador. Lo que responde Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema, se va por la tangente, por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotrafico.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de inicio un proceso legal contra García Luna en México y la viabilidad de la extradición, pidió aguardar a que concluya este proceso, porque todavía García Luna pudiera asumirse como testigo . «Yo diría como Presidente de México que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidente tanto a Fox como a Calderón».

López Obrador dijo que otra cosa muy importante es ¿cuáles eran sus vínculos con autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. «No puede ser que tampoco supieran, porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada. El abogado de García Luna no planteó esto, era elemental para defender a su cliente. Mal abogado».

–¿No contempla una denuncia?

–No, vamos a esperarnos pero queremos más información que va a salir de todo esto.

–Diputados de Morena señalaron que sigue Calderón…

–No coincido en eso, creo que tenemos que tener todos los elementos, pensar en el bien del país. Hasta donde se llegó ayer es una contribución y como el principal problema de Mexico es la corrupción. Hay que profundizar. Ya hemos visto lo de García Luna, así es en muchos casos, de cómo llegan los servidores públicos y se enriquecen con el cargo.

De igual manera se desmarcó de la propuesta del dirigente de Morena, quien anunció que propondrá al Instituto Nacional Electoral retirarle el registro al PAN. «Yo no me planteo eso. Desde luego la dirigencia de Morena y sus diputados tienen libertad, pero se tiene que ir a fondo del caso porque la gente no sabía que hacía García Luna en la AFI. Se empezó a saber de él cuando llegó a la SSP con Calderón porque lo empezaron a encumbrar los medios. Pero en el juicio se dio a conocer que los narcotraficantes se ponían los chalecos de la AFI. Entonces era se protege a uno y se combate a otros. Los mismos sicarios eran los que se ponían estos chalecos.

Más Adelante lanzó: ¿Quién manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México? El Mayo (Zambada), dos sexenios.