Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) está despidiendo a maestros que se encuentren en proceso algún proceso de tipo jurídico y legal en contra de la dependencia.

Pedro Damián Hernández Alvizo, maestro del Telebachillerato Comunitario Miraflores en Güemez, es uno de los docentes que fue despedido porque se encuentra envuelto en ese proceso que entabló hace siete años contra la SET, según lo dicho por el propio afectado.

Con 8 años y medio laborando, denunció que apenas el pasado jueves le informaron que no renovarían su contrato mientras no se resuelva esa demanda legal, cuando anteriormente nunca había tenido ese problema.

“Me notificaron que no se iba a renovar mi contrato por un proceso legal que traigo contra la SET, pero esto es muy aparte del contrato que tengo de Telebachillerato; eso es algo que ya lleva tiempo pero nunca había tenido este problema”.

Sin embargo, dijo que también fue objeto de engaños porque cuando le informaron la razón por la cual no se renovó su contrato le dijeron que ese proceso legal que entabló ya estaba por resolverse, pero no le dieron ninguna documentación ni mayor información al respecto, y ahora, increíblemente, su lugar ya está ocupado por otra persona.

“Con respecto a mi proceso legal no hay nada, prácticamente fue un engaño porque me habían dicho que ya iba a salir, pero textualmente me dijeron que a maestros que tengan demandas contra la SET no se les pueden renovar contratos mientras no se resuelva la situación legal que tienen”.

Damián Hernández Alvizo enfatizó resaltó que a los maestros que tengan demandas contra la SET no se les puede renovar contratos hasta en tanto se resuelve esa situación legal, y citó el caso de una maestra que tuvo que quitar la demanda para que le pudieran renovar su contrato.

“Hay maestros que tienen procesos legales más o menos similares. Hace días una compañera tuvo que quitar una demanda para que le pudieran renovar contrato, pero el contrato fue en otro plantel, ya cuando iniciaron las clases y como una hora más lejos de su lugar original; y el proceso legal que estaba retirando ni siquiera correspondía a la actual administración sino a otra”.

El docente dijo tener conocimiento de cuando menos cinco casos de compañeros de diferentes escuelas que están en la misma situación que la suya.

Frente a esta injusticia laboral, aseguró que buscará un acercamiento con la titular de la SET, Lucia Aimé Castillo Pastor, con el fin de encontrar una solución a esta problemática.

“Lo principal es checar cómo va mi situación legal, y si no, el jueves (mañana) vamos a ir a ver a la maestra Lucía Aimé”, advirtió.