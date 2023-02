Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Secretaria de Educación de Tamaulipas (SET), Lucía Aimé Castillo Pastor, hizo un llamado a utilizar todos los recursos propios con que cuenta la dependencia, sin distingo alguno, para evitar los gastos innecesarios de los recursos públicos.

“Es muy importante, cuando hablamos de un sistema estatal de educación, porque todos estamos enfocados a la preparación y formación de tamaulipecos, hacer que todos, todos los recursos disponibles estén al servicio de todos nosotros; de todos, sin distinción”.

Durante la reunión con Subsistemas Estatales y Organismos Públicos Descentralizados del nivel de educación media superior, la funcionaria invitó a los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) a fortalecer la capacitación y actualización de los docentes en las instituciones del sistema estatal de educación, para crear un sector educativo fuerte para la preparación de tamaulipecos.

Expresó que no es posible que teniendo áreas y escenarios disponibles que solo están operando al 5 por ciento de su capacidad se esté pensando en buscar rentar o conseguir más espacios, en lugar de echar mano de lo que pertenece a la SET.

“No es posible que continuemos teniendo todo este tipo de escenarios y estén operando al 5 por ciento de su capacidad, y todavía volteemos buscando rentar un espacio o conseguirlo en otro lado, teniendo la posibilidad de echar mano de lo que es nuestro y que está ahí en posibilidad para hacer maravillas”.

Durante esta reunión participaron el Centro Nacional de Actualización Docente Noreste, COTACYT, ITACE, CONALEP, COBAT, Bachillerato Militarizado Reynosa, Preparatoria Federalizada No. 1 «Marte R. Gómez», Preparatoria Federalizada No. 2 «Lic. Aniceto Villanueva Martínez”, Preparatoria Federalizada No. 3 «Carlos Adrián Avilés Bortolussi», Tele bachillerato, ITEA, Preparatoria Abierta, entre otros organismos educativos.

“Podríamos ayudar a robustecer la oferta pública que tenemos en el estado si nosotros utilizamos todos nuestros recursos disponibles para fortalecernos institucionalmente; recuperemos entonces el compromiso de responsabilidad que tenemos particularmente hoy, sé que podemos dar el resto”, refirió Castillo Pastor.