Por Agencias

Ciudad de México.- El argentino Diego Cocca fue presentado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como nuevo seleccionador nacional, menos de 24 horas después de su salida de la dirección técnica de Tigres. En una ceremonia que encabezó Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de los representativos mexicanos, el ex zaguero del Atlas de Guadalajara señaló que su proyecto rumbo al Mundial de 2026 se basa en construir un equipo ganador en el que cada jugador convocado “se ponga la camiseta de México, escuche el himno y sienta que está en un lugar de privilegio”, aunque su contrato no obligue la obtención de resultados.

“Estoy convencido del talento del futbolista mexicano, pero no es suficiente, nuestro trabajo es hacerlo explotar y construir un equipo que no tenga techo”, explicó en su primera conferencia con la indumentaria tricolor. “Lo que prometemos es muchísimo trabajo. Si pensamos sólo en el Mundial nos vamos a tropezar con la primera piedra. Entiendo a la gente que no está de acuerdo (con mi llegada) y la respeto, pero uno elige cómo se quiere sentir. Yo estoy feliz, porque este es un lugar de privilegio”.

Aunque en el pasado ciclo de Gerardo Martino se criticó la convocatoria de elementos veteranos o no nacidos en el país, Cocca dejó abierta la puerta para sumar jugadores naturalizados. “La selección va a mirar a todos”, dijo. ¿Sólo mexicanos con papel?, se le preguntó. “A cualquier mexicano”.

Con esa misma seguridad el argentino enfrentó los dichos que circulan sobre su salida del equipo de la UANL. “Entiendo la molestia de la gente de Tigres, pero, para mí, la selección mexicana está por encima de cualquier equipo”, profundizó. “Todo fue hablado previamente. Le expliqué al presidente (Mauricio Culebro) cuál era mi sentir sobre el tema de la selección, no había nada que ocultar. Rodrigo les planteó la posibilidad de seguir dirigiendo en los dos lados, pero decidieron que no y están en su derecho”.

Sobre las razones que motivaron la elección de Cocca por encima de otros entrenadores candidatos, Ares de Parga indicó que se entrevistaron cinco entrenadores, tres de ellos todavía en funciones en la Liga Mx, con tres puntos base: conocimiento del futbol mexicano, entendimiento de las características de los jugadores y manejo de grupo. En ese sentido descartó que haya tenido un peso la presencia de Grupo Orlegi, presidido por Alejandro Irarragorri, y Grupo Caliente, con los que ahora el técnico del Tricolor sostuvo una relación laboral en otro tiempo.

“La selección no es de Diego Cocca ni de la FMF. Es de todos, de los aficionados, jugadores, prensa. De todos. Las entrevistas fueron muy transparentes”, sostuvo Ares de Parga. “El contrato ya estaba preestablecido y se le informó a los cinco técnicos, no hay ninguna obligación (en él), sino un deseo. Lo que marcó la diferencia fue la visión de Cocca sobre el talento del futbolista mexicano, que es mucho, pero no suficiente. En la selección ya no podemos estar lejos de los clubes de la Liga Mx. (Alberto Aceves/La Jornada).