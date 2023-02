Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Parece que, por fin, la legislatura local decidió tenderle la “cama” al Auditor Jorge Espino Ascanio.

Las diputadas sin partido que vienen del PAN, Mireya González y Sandra Luz García, presentaron el lunes iniciativa que parece “flecha derecha” en contra del aludido. No se sabe por dónde le llegarán pero hay el presentimiento que será puesto de patitas en la calle.

No es para menos cuando la solicitada reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, modifica el camino de cómo designar al sustituto de Don Jorge, incluso si la propuesta que se haga no alcanza las dos terceras partes de los votos -de diputados- que señala la Ley.

El resumen es que los días del michoacano están contados ¿cómo le harán?, ¿sin condiciones? Quién sabe. En los tiempos del priísmo los funcionarios se “enfermaban” o los mandaban enfermar.

El ex gobernador Tomás Yarrington “jubiló” de por vida a los magistrados del Supremo Tribunal que se le pusieron al brinco.

Volviendo, ambas diputadas fueron punta de lanza para ir minando funciones de los cabecistas incrustados en el Poder Judicial. Le quitarán a David Cerda el control de la Judicatura. Ahora se lanzan sobre las reglas para sustituir al fiscalizador.

Para que se entienda mejor, vamos por partes.

Por Ley, la ausencia de Espino puede ser sustituida provisionalmente por uno de los Auditores Especiales en ejercicio, según el orden que damos a continuación.

El “changarro” del ingeniero mecánico tiene tres Especiales:

1.- Cesáreo Esparza Ham, dedicado exclusivamente a las cuentas del Gobierno del Estado. Fue nombrado por Espino -según sus atribuciones- con fecha uno de diciembre del 2017.

2.- Aurora Teresa Moreno González, Especial para Ayuntamientos, misma que llegó al equipo el 8 de enero del 2018, al parecer procedente de una chambita en Conalep.

3.- Jorge Ubaldo Guzmán Quintero, cuyo nombramiento también fue expedido el uno de diciembre de ese 2017. Es originario del El Mante, hijo del ex alcalde panista Ubaldo Guzmán Quintero. Al parecer fue recomendación de César “Truco” Verástegui, entonces Secretario General de Gobierno.

Sin embargo el equipo de la 4T Tamaulipas no le tiene confianza a ninguno. Son gente impuesta por el gobierno del PAN para servir a los Cabeza de Vaca, familiares y equipo de colaboradores.

El mensaje de la iniciativa es que le tienden la “camita” al ingeniero, para que caiga ¿cómo? No lo sabemos. Hay pasos en la azotea.

De aprobarse las reformas el lugar de Jorge no sería ocupado por Cesáreo, Teresa o Ubaldo, sino por un provisional nombrado por la Junta de Coordinación Política que ahora dominan Morena y aliados.

Es el eslabón que falta ¿se va?, ¿renuncia?, ¿lo van? La propuesta habla de “en caso de generarse la vacante por cualquier motivo”.

Una vez que el multicitado esté fuera, el Congreso, si está en periodo ordinario, deberá iniciar el proceso de designación para someter propuestas al pleno. Si nadie alcanza la mayoría la JUCOPO comenzará su trabajo.

Por ahí va el asunto y hasta se habla de que, para cuando el dictamen -ya positivo- se lleve a la plenaria, el establo guinda contará con dos votos más ahora celestes.

En tanto, en el Poder Judicial el señor Cerda ya debe estar preparado para entregar lo que se refiere a la función de nombramiento y remoción de los jueces y personal del Supremo Tribunal. Seguirá con lo jurisdiccional.

Al mismo tiempo que se ventilaba la posible salida de Espino Ascanio del órgano auditor, el Fiscal General Irving Barrios Mojica retaba a los diputados alegando que no tienen facultades para destituirlo porque fue el mismo Congreso el que lo nombró.

Según él hace bien su trabajo y se irá hasta el 2027 en que se cumple el periodo para el cual fue nombrado por la legislatura cabecista.

Sin embargo, Irving sabe que, si los diputados le extendieron el nombramiento, son ellos los que lo pueden correrlo ¿por qué causas? Ya le buscarán. Tiene expedientes en la Fiscalía General de la República.

En caso de alcanzar las dos terceras partes de votos, con el apoyo de panistas, la bancada Morena tumbaría las dos “cabezas” más representativas que dejó Francisco Javier García para defender intereses suyos, su familia y grupo.

Un tercer punto ventilado el mismo lunes es que el Gobierno de la Transformación ya presentó documentación que encierra 23 procesos en contra de ex funcionarios por posibles actos de corrupción, algunos que involucran al propio Cabeza de Vaca.

Las cosas se van a poner interesantes. Se sabe por otras fuentes que la Fiscalía Anticorrupción no trabaja como debe ser. Tales carpetas estarían en la “congeladora”, lo cual puede resultar en responsabilidades para Don Raúl Ramírez Castañeda, el titular que se amparó para no dejar la silla.

Ya veremos, ningún funcionario es inamovible. Es más probable que se queden los magistrados del STJE, aun cuando su designación haya estado viciada de origen porque, no tienen carrera judicial ni experiencia jurídica.

Aparte, reportan que el jefe de Deportes, Manuel Raga (15 de marzo cumple 79 años), no le pone atención a la encomienda del Gobernador Villarreal. Le dijeron que las tres albercas olímpicas de la ciudad no funcionan, pero no hace caso ¿quiere que los nadadores se vayan a otro estado?. Abundaremos.