Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Américo Villarreal Anaya localizó indicios de 24 delitos de corrupción al revisar lo que recibió de la anterior administración, de todo tipo, desde el simple saqueo de recursos a los que malamente nos hemos acostumbrado hasta de esos actos que no deben tener perdón ni de Dios porque se habla del presunto robo de despensas y el dinero de becas para los niños pobres.

Acusó la actual administración a exsecretarios, subsecretarios, directores y hasta jefes de departamento que permitieron este saqueo voraz que pegó directo a los más pobres, a los que a veces no tenían ni para comer, es más, a ellos les robaron hasta la esperanza de que sus hijos estudiaran y su futuro no fuera el mismo, porque también les desaparecieron becas.

Las denuncias, las 24, fueron presentadas desde hace un buen tiempo, hace un mes, tal vez más, el caso es que en la Fiscalía General de Tamaulipas, esa que todos afirman estaba al servicio de Francisco García Cabeza de Vaca y cómplices que le ayudaron al saqueo, a la que le entregó el ahora prófugo, antes de irse y en una aberrante reforma a la ley, un poder superior al del actual gobierno y por la que hizo todo para tener a los actuales titulares de las áreas más importantes, no ha movido nada

Es más, apenas el paso fin de semana desde la Fiscalía expresaron que de las denuncias 21 de ellas serán investigadas por el Fiscal Anticorrupción, que para acabarla de amolar, tampoco se sabe desde hace mucho.

No se sabe del Fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez, precisamente porque el Fiscal general envió un documento al Congreso para que lo sustituyeran toda vez que no aprobó los exámenes de control y confianza, si, los mismos que se aplican para combatir la corrupción, pero a los Diputados del PAN eso les ha parecido poco y lo siguen protegiendo, no quieren aprobar su remoción argumentando que está amparado y que sufre ataques políticos.

La sospecha es que el cabecismo se sigue protegiendo, que no lo quieren remover porque saben que otro Fiscal Anticorrupción sin ligas con su anterior jefe si llegaría hasta las últimas consecuencias y mandaría al bote a varios de sus amigos y es probable que hasta a su exjefe.

Lo peor es que a esta situación hay que agregarle que el Diputado de Morena, Isidro Vargas, no ha parado de señalar que también el Auditor Superior del Congreso, Jorge Espino Ascanio, protege la corrupción del pasado ya que mientras la Auditoria Superior de la Federación ha encontrado sistemáticamente inconsistencias en la revisión de las cuentas y faltante multimillonario del dinero federal que se entregaba al Estado, él no ha hecho nada al respecto e incluso ha propuesto aprobar las cuentas públicas del Estado.

Espino Ascanio, hay que recordarlo, en teoría es quien debe fiscalizar el gasto, comprobar que cada centavo del presupuesto público se invierta para lo que fue destinado y le pasaron de noche todas las denuncias que hizo la actual administración al respecto, no solo eso, también se ha visto involucrado en temas de corrupción ya que su hijo lo señaló como operador de una red que intentaba comprar la presidencia municipal de Reynosa a cinco millones de pesos por regidor que se convenciera de aprobar la destitución del alcalde Carlos Peña para colocarse, el hijo del auditor, en ese puesto.

Exacto, en el caso de la corrupción que se cometió en Tamaulipas no se avanzará, el dinero que ha sido robado a nuestro pueblo se puede dar por perdido mientras no haya quien investigue los delitos o, peor aún, sigamos teniendo un lobo cuidando ovejas, lo que es igual, un Fiscal anticorrupción presuntamente cabecista, y un Auditor Superior en el Congreso también cabecista, investigando y fiscalizando las transas de cabecistas, habrase visto…

RECONOCEN A INVESTIGADORA DE LA UAT… La Dra. Yolanda Guadalupe Aranda Jiménez, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se ha destacado desde hace años por su trabajo sobre técnicas de construcción tradicionales, labor que le ha permitido a la máxima casa de estudios del estado ser reconocida por importantes redes académicas a nivel internacional.

Con treinta y seis años de docencia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UAT, la Dra. Aranda Jiménez es decana de este plantel y se ubica en el nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), siendo de las pocas expertas en el país en el área de materiales sustentables.

La investigadora es representante de la UAT ante la Cátedra UNESCO, iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene por objetivo avanzar y mejorar el desarrollo de la investigación, la capacitación y los programas de desarrollo de la educación superior a través de la construcción de redes universitarias, del fomento de la cooperación interuniversitaria y de la transferencia de conocimiento.

“Costó mucho trabajo obtenerla. Mandamos todos los papeles hasta Francia; la obtuvimos, y solo hay cuatro universidades —dos públicas— en todo el país que la tienen. Y orgullosamente la FADU la tiene en mi representación”, explicó la profesora.

Habló además de otras redes de investigación internacionales a las que pertenece gracias a su trabajo: “Pertenecemos a dos básicamente: la red internacional PROTERRA, donde hay países como España, Portugal, todo Centro y Sudamérica; y la Red Mesoamérica, que abarca Centroamérica”.

También es líder del Cuerpo Académico Calidad de Hábitat, un grupo de expertos con el que ha desarrollado investigaciones con materiales sustentables. Destacó el proyecto Tierra Vertida, que derivó en un libro y una serie de publicaciones especializadas: “Son técnicas sustentables y, sobre todo, de bajo impacto ambiental.

La industria de la construcción es de las que más impacta; el planeta ya está pidiendo a gritos nuestro apoyo”. “Las nuevas generaciones de arquitectos se están formando con todos estos sistemas sustentables”, detalló la catedrática de la UAT.

“Estos sistemas constructivos ya se usaban desde técnicas ancestrales, pero los estamos validando científicamente, es decir, hacerlos seguros, utilizar normativas, checarlos en laboratorio y de esa manera brindar un sistema constructivo seguro para las familias”.

La representante de la UAT ante la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra detalló que este sistema ha entrado poco a poco en México y que, incluso, hay varios fraccionamientos que han sido aprobados por la Comisión Nacional de Vivienda.

“Aunado a esto, el Gobierno, con las nuevas políticas de vivienda, ya está construyendo comunidades sustentables con estos sistemas”, agregó.

Su más reciente trabajo trata sobre “Tierra vertida estabilizada con lana mineral”, y añadió que como parte de sus proyectos continuará con la publicación de artículos y su participación en congresos internacionales; además de seguir generando investigación que resulte útil para la comunidad: “La pasión de todos nosotros es investigar; continuar con todo esto porque es un bien que le estamos haciendo al planeta, y sobre todo despertar a las nuevas generaciones de arquitectos la idea de que hay otra forma de construir, no nada más con concreto”, concluyó.

