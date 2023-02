Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ajuste en el Congreso va. Y es de esperar que así suceda dado el abuso de la bancada panista que, en su momento, se apropio del mando del Poder Legislativo, mediante procedimientos turbios, con el sello de la casa, dirían los críticos del cabecismo.

Por lo pronto, la nueva guía del la legislatura, diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA, anunció una auditoria para verificar la manera en que se manejaron los recursos cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política era FÉLIX GARCÍA AGUIAR, alias “El Moyo”.

Si, el mismo fundamentalista que hace equipo con la diputada con licencia, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y el dirigente del PAN, LUIS CANTÚ GALVÁN, “El Cachorro”, para defender a sus guías y patrones, ni más ni menos que los GARCÍA CAEBZA DE VACA.

Lo que se dice es que en la entrega-recepción del mando en el Congreso, se han documentado irregularidades en el manejo el presupuesto en el citado poder.

No de gratis los panistas se aferraron a la Junta de Coordinación Política, al grado de poner cadenas en el inmueble para evitar que sus adversarios tomaran el espacio que legalmente les correspondía.

En torno al tema ÚRSULA señaló que hay observaciones en aspectos trascendentes como en los de servicios parlamentarios.

También aclaró que el proceso de auditoria tardará de dos a tres meses. Algo que es lo de menos si en realidad se trata de que no haya borrón y cuenta nueva.

Lo más probable es que en el Congreso sucediera algo similar a las Compas, que fueron parte del botín de los panistas para disponer de dinero del erario público.

Ahora bien, el punto es que se pueda acreditar la depredación del recurso en el Congreso e igual que se proceda de manera adecuada a fin de que se castiguen los posibles abusos.

Hay expectación por parte de los ciudadanos para constatar que no solo hay voluntad sino que se hará efectivo castigar, conforme a derecho, a los que incurrieron en actos de corrupción.

Si bien el Moyo dispone de fuero, puede iniciarse un proceso para que, si la debe, la pague.

Guardadas las proporciones, algo parecido le pretendieron hacer a SALAZAR MOJICA, cuando los panistas filtraron un audio en donde, se dijo, la legisladora andaba sobre el “moche”.

A la postre nada se pudo acreditar y lo del desafuero quedó en acalambre, lo que no quiere decir que así vaya a suceder ahora.

Vale señalar que los de Morena y aliados traen sus prioridades y entre ellas está la de lograr la mayoría calificada en el Congreso para dar marcha atrás a las reformas aprobadas al vapor por los el PRIAN en el Congreso, con el propósito de que FRANCISCO N. pudiera estar asido a hilos del poder más allá de su sexenio.

El reto para ÚRSULA y sus colegas es tener asegurados 24 votos, lo que sería de gran ayuda al Ejecutivo Estatal, al tiempo que frena cualquier tentación de generar ingobernabilidad.

Los mensajes que envían los tamaulipecos van en el sentido de hacer efectivo el cambio en la entidad. Y ello, sin duda, pasa por el Congreso, en donde los acólitos de FRANCISCO N. causaron estropicios.

AL CIERRE

Por más que trate de minimizarse el impacto que tiene el caso de GENARO GARCÍA LUNA, en el grupo del ex Presidente, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y de él en lo particular, no será posible.

Hasta medios de información que fueron favorecidos por el ex Secretario de Seguridad Pública, tuvieron que dar cuenta de la declaración de culpabilidad que hizo un Jurado en los Estados Unidos.

Pero, además, se sacó el nombre de CALDERÓN HINOJOSA y hasta su foto, lo que no son buenas noticias para uno de los que pusieron tierra de por medio, cuando sintieron que el brazo fuerte de la ley los alcanzaría.

El ex mandatario federal radica en España, desde donde no para sus ataques en contra del Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Claro que ahora le faltaran dedos para tratar de explicar lo inexplicable, eso de que él no estaba enterado de que su secretario, el hombre de mayor confianza, hubiera utilizado el puesto para hacer acuerdos por cantidades millonarias, en dólares, con grupos de la delincuencia organizada, principalmente con el Cártel de Sinaloa.

Lo que sucede, más temprano que tarde, tendrá repercusiones en Tamaulipas.

Ello debido a que el ex mandatario, CALDERÓN HINOJOSA, tenía uno de sus reductos en la entidad, porque su aliado fue el entonces Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y sus socios, entiéndase MAXIMILIANO CORTAZAR y ROBERTO GIL ZUARTH, que estuvieron en tierra cueruda amasando fortuna.

Si de por si el cacecismo-calderonista andaba de capa caída, lo que viene en su contra será más intenso.

Tan siente la “lumbre” cerca CALDERÓN que acaba de sacar un pronunciamiento en el que, de nueva cuenta, pretende lavarse las manos.

En cuanto a sus aliados y cómplices, lo que es público y notorio es que no viven su mejor momento.

FRANCISCO N. continua huido y sus operadores políticos no dan una en Tamaulipas.

+.-En Tampico, el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el director del Instituto Mexicano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ZOÉ ROBLEDO ABURTO, firmaron el acuerdo para la ampliación del programa IMSS-Bienestar en la entidad que permitirá contar con un nuevo modelo de salud que garantiza infraestructura, equipo y más medicamento para Tamaulipas.