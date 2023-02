Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Muchos empresarios han adquirido medidores para detectar el dióxido de carbono como una alternativa eficaz para prevenir casos de Covid-19, de tal manera que no obligan a los clientes a usar cubrebocas, informó el presidente del Colegio Médico de Tamaulipas, Jorge Rosendo Sánchez Medina.

Dijo que en este año, y ante la sexta ola de contagios que ya está cediendo, muchas empresas y negocios no exigen que la gente que ingrese use el cubrebocas, pero no se trata de una decisión irresponsable, sino apoyada precisamente en esos dispositivos que miden la calidad del aire y permiten detectar si hay partículas del virus en el ambiente.

“Con esto ya más objetivamente pueden decir si hay riesgo o no, por eso con base al resultado ya deciden si piden el cubrebocas en forma obligatoria o voluntaria”.

Como se sabe, es en los espacios cerrados y con falta de ventilación los lugares propicios para contagiarse de Covid; el riesgo es mayor cuando la persona tose, estornuda o grita en esos espacios que generalmente son pequeños y no es posible tampoco garantizar la sana distancia.

Es en esos casos cuando el Colegio Médico recomienda a la gente no descuidarse y optar por protegerse para prevenir posibles contagios de esa enfermedad.

“Muchos ya no lo traen, sin embargo lo recomendable es que en lugares cerrados o no ventilados se siga utilizando, también donde no se pueda respetar la sana distancia, lugares pequeños y sin ventilación sí se recomienda”.