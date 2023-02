Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es respetuosa del proceso de elección para senador que se efectúa en Tamaulipas, informó el secretario general de la organización, Arnulfo Rodríguez Treviño

El líder sindical aseguró que no dará “línea” ni pedirá a los maestros un voto masivo por determinado candidato, ya que los trabajadores de la educación tienen el derecho de votar por quien quieran y él en su calidad de dirigente del sindicato es muy respetuoso de ese derecho.

“El voto es libre y secreto, los maestros tienen garantías constitucionales y pueden votar por cualquier partido político; yo ahorita a lo mejor afecto a un partido si les digo voten por determinada persona, porque si pierden van a decir usted es el culpable y si ganan, yo fui muy listo; así es el profe”.

Rodríguez Treviño optó por guardar silencio respecto a este proceso electoral que concluye este 19 de febrero, en cuyo ejercicio los candidatos José Ramón Gómez Leal (Morena-PT), Manuel Muñoz Cano (PVEM), e Imelda San Miguel (PAN-PRI-PRD) buscan llegar a la senaduría por Tamaulipas pues, reiteró es un tema que compete a los partidos políticos y a los propios aspirantes.

Hizo énfasis que como secretario general de la Sección 30 del SNTE no va a caer en el error de involucrarse con los partidos políticos, como éstos sí lo han hecho con el sindicato.

“Pregúntale a los partidos, yo estoy encargado de la secretaría en el sindicato y no puedo meterme con los partidos políticos; si ellos se meten lo hacen indebidamente, yo no puedo caer en el mismo error: criticar que se metan con nosotros mientras yo me meto con ellos, entonces yo no tendría credibilidad”.