Por José Gregorio Aguilar

Cd Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Contribuyentes, Cuauhtémoc Rivera, en los últimos dos años México registra un incremento de un millón de nuevos fumadores, la mayoría son jóvenes y gran parte del sexo femenino.

Estas cifras indican que el país está perdiendo la batalla contra el tabaquismo y así continuará si persisten en seguir imponiendo prohibiciones que afectan al consumidor y al comercio.

“México tiene 127 millones de habitantes, de los cuales 15 millones fuman y en los dos últimos años ha habido un incremento de un millón de fumadores. Lamentablemente todos son jóvenes y mayoritariamente del sexo femenino, lo 1ue quiere decir que vamos perdiendo la batalla contra el tabaquismo”.

Debido a ello los pequeños comerciantes reiteraron su desacuerdo en contra de las recientes prohibiciones contenidas en la reforma a la Ley General del Tabaco; la ANPEC ofrece asesoría a los negocios que quieran defender sus derechos comerciales o a quienes se quieran amparar de las futuras afectaciones

De acuerdo con la ANPEC el decreto a la Ley del Tabaco, que prohíbe la exhibición de cigarros afectará directamente a los pequeños comercios; y algunas de las repercusiones son la afectación económica pues las ventas de estos productos representan el 25 por ciento de sus ingresos mensuales; promoción de mercado negro, beneficiará a la industria ilegal que actualmente equivale al 20 por ciento del consumo nacional y afecta la libertad de comercio porque atenta contra las libertades de elección de los consumidores.

Prohibir no es la solución; las prohibiciones son provocadoras y hacen que la gente no las cumpla. Citó que en 1920 Estados Unidos decretó ley seca y prohibió las bebidas alcohólicas pero resultó contraproducente, porque en ese periodo fue cuando más alcohol bebió el pueblo norteamericano además de que proliferaron los bares clandestinos

“Cuando tú le prohíbes hacer algo a alguien haz de cuenta que lo estás convocando a que lo haga, a no acatar la prohibición; las prohibiciones son provocadoras y hacen que la gente no las cumpla. Tú le dices a un adolescente no hagas esto y muchas veces lo hace con más ahínco, por diversas cuestiones, pero por esa vía no avanza”.