Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dato es bien preocupante: el 66.7 % de los habitantes de Victoria capital padecen, sobreviven en la pobreza. Vale decir que el referido 66.7 % significa que viven en situación de pobreza 244 mil personas, obvio de todas las edades, desde bebés recién nacidos hasta personas de la llamada Tercera Edad.

Hace algunos años, de hecho en el rectorado del ingeniero Humberto Filizola Haces vino al Gimnasio Multidisciplinario de la UAT el periodista Sergio Sarmiento y en conferencia para el alumnado dijo que «Pobreza es la situación que vive un padre de familia cuando sus hijos se van a dormir sin haber cenado».

El dato este nefasto de que el 66.7 % de la población vive en pobreza es del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y explica que la gente en pobreza tiene rezago educativo, no tiene acceso a los servicios básicos como son el agua potable y la energía eléctrica, y no tiene acceso a servicios médicos.

Indica el estudio que 14 mil 508 victorenses viven sin agua potable en sus viviendas; e indica que mil, 074 victorenses no tienen luz eléctrica en sus casas. Y que 3 mil,204 viven en casas de piso de tierra.

Estar en pobreza es carecer de oportunidades. No solo se trata de carecer de un montón de cosas como ropa abrigadora o unos buenos zapatos, significa también que fácilmente pueden convertirse en delincuentes.

Lo cierto es en Cd. Victoria en un buen de cruceros hay entre cuatro y ocho «limpiavidrios». Claro también se das la situación de que existen malabaristas (que es lamentablemente una forma de pedir limosna. Hay personas minusválidas pidiendo limosna y también personas que se colocan junto a los semáforos ofreciendo diversos productos.

Este fenómeno de tanta gente en los cruceros no se presenta en la misma alta magnitud de Cd. Victoria como por ejemplo Tampico y Cd. Madero. Y en el caso concreto del puerto de Tuxpan, Veracruz, o el propio Poza Rica, Veracruz me queda claro que este fenómeno de «pobreza» en los cruceros sencillamente no lo recuerdo como tampoco lo visualizo en el puerto de Veracruz.

Pero lo peor del señalamiento que hace el Coneval respecto a Cd. Victoria es que indica que «es muy bajo» el nivel de marginación, incluso mejor que la mayoría de los municipios de Tamaulipas. ¡Sopas, perico!, o sea hay mucha pobreza… pero estamos mejor que en otros municipios.

Todo un caso y un reto inmenso para nuestros gobernantes, que son a nivel federal, Andrés Manuel López Obrador; a nivel estatal, Américo Villarreal Anaya, y a nivel municipal, Eduardo Gattás Báez.

2.- Si bien hay voces diversas que advierten que va «bien arriba» en la preferencia de los votantes, el candidato de la alianza “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” al Senado, José Ramón Gómez Leal “JR” dijo no se confía y por ello, todos los días trabaja en la promoción del voto.

“Nosotros estamos trabajando todos los días, no paramos para llevar el mensaje a todos los tamaulipecos de que salgan a votar”, expresa el reynosense JR Gómez Leal.

El candidato de la coalición Morena-PT deja en claro que, no porque se diga que lleva alto margen de victoria él va a dejar de trabajar, ya que sería una falta de respeto para los tamaulipecos.

Además, JR destacó la importancia de que participen los jóvenes en la contienda con su voto. Y de ello dice JR: «Ellos son el presente y el futuro y es importante que se involucren en el tema de la política, de las elecciones, de hecho, queremos que todos se involucren, este movimiento invita siempre a todos a participar porque podemos escoger, hay países donde la gente no puede votar ni los jóvenes, aquí en México sí”. NOS VEMOS.

