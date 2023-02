Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Victoria, Alfredo Vanzzini Aguiñaga reaccionó en contra de aplicar multas económicas a los usuarios que hagan mal uso del agua, tal como lo anunciaron las autoridades municipales.

“Lo primero que tiene que decirnos la autoridad municipal es qué parte ya hicieron ellos antes de venir a querer sacar del bolsillo de la gente el recurso necesario; yo te puedo decir como ciudadano que he visto desde hace un año y la sigo viendo muchísimas fugas de agua en calles que no son responsabilidad del ciudadano sino de la Comapa y no están atendiéndolas”.

En opinión del dirigente del panismo victorense el buen juez por su casa mpieza, de manera que la Comapa de Victoria primero tendría que resolver la enorme problemática de fugas de agua que hay por toda la ciudad.

Si la autoridad municipal quiere enfrentar la sequía o el desabasto de agua que vive Victoria, por qué no empezar por la propia casa y atender y resolver primero que todo el enorme desperdicio del líquido que hay por todos lados a través de fugas, las que no son responsabilidad de los usuarios

Dijo que es una realidad que, lejos de disminuir, las fugas han aumentado durante el último año, lo que significa que hay negligencia o descuido por parte de los responsables del organismo operador del agua.

“Claro que han aumentado mucho las fugas y claro que se notan porque aparte que el vital líquido el que se está desperdiciando ocasionan más baches, porque es agua lo que está permeando en las calles y aunque no haya lluvias como quiera esas mismas fugas están provocando daños en la pavimentación, y hay muchos coches que se han averiado por esos baches”.

Por último se pronunció en contra de castigar el bolsillo de los ciudadanos a través de sanciones económicas, porque si bien cuidar el agua es tarea de todos la Comapa no está haciendo la parte que le corresponde.

“Entonces si quieren combatir la sequía, que no haya desabasto, tienen que empezar por su casa, el buen juez por su casa empieza y yo siempre voy a estar en contra de que vaya a castigar el bolsillo de la ciudadanía”, concluyó.