Por Agencias

Toluca, Méx. Sesenta y tres días después de la eliminación de México en el Mundial, la sala de conferencias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) era como un carrusel que giraba a mil cuadros por segundo. En los pasillos se hablaba de todo lo que estaba en juego con la reaparición de Yon de Luisa, presidente del organismo; de las grandes implicaciones deportivas del nuevo proceso hacia la Copa 2026 y lo que podía salir a la luz sobre el nombramiento de un seleccionador nacional.

Al ser un asunto de alto perfil en el futuro del futbol mexicano, De Luisa se notaba serio, pero tranquilo. Saludaba a decenas de reporteros con camaradería y no parecía inmutarse ante las lentes que observaban cada uno de sus movimientos. “Lo que pasó (en el Mundial) fue algo muy serio”, dijo con voz firme, enlistando una serie de errores que se cometieron durante el ciclo de Gerardo Martino; entre ellos, la falta de una comunicación abierta con los clubes, un cuerpo técnico que conociera a profundidad al jugador nacional y la poca cantidad de minutos activos de los más jóvenes.

Dentro de las medidas de cambio, De Luisa anunció de manera oficial la creación de un Comité de Selecciones Nacionales, integrado por dueños de los clubes América (Emilio Azcárraga), Guadalajara (Amaury Vergara), Santos (Alejandro Irarragorri), Necaxa (Ernesto Tinajero) y Tijuana (Jorgealberto Hank), el cual estará encargado de designar al nuevo técnico del Tri la siguiente semana. La FMF decidió no hacer públicas las identidades de los entrenadores que fueron entrevistados por Rodrigo Ares de Parga, ahora encargado del área ejecutiva de los representativos nacionales.

La demora, explicó De Luisa, es un reflejo de las dificultades que existen para encontrar el perfil adecuado. “El Comité consideró que Ares de Parga tiene esa capacidad de gestión, la cual puede empujar los proyectos de Jaime Ordiales y Andrea Rodebaugh en las direcciones deportivas. La negativa de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, de sentarse en la misma mesa que el resto no sumó en esta iniciativa. Era una gran oportunidad de aportar todos juntos. Me encantaría que Jesús formara par-te algún día de este Comité”.

De las reuniones que se realizaron la semana pasada, se sabe que Miguel Herrera y el uruguayo Guillermo Almada son los candidatos más firmes, aunque ahora se suma también Ignacio Ambriz. “No hay un plazo para designar al técnico de la selección”, insistió el hombre de más alto rango en la Femexfut. “Queremos ir por el mejor. Estamos con premura de tiempo, pero yo no vería a un interino. Hay mucho en juego para que se tome de una vez la decisión”.

Reformas en el torneo

A un costado de la mesa, el presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, siguió los pormenores de la conferencia con gesto sonriente. Por momentos arqueaba las cejas tras escuchar algunas preguntas relacionadas con el ascenso y descenso, pero casi siempre mantenía la cordura. Informó que presentará en la próxima Asamblea de Dueños, a celebrarse en mayo, una serie de reformas para eliminar el repechaje, reducir el número de extranjeros de 10 a siete elementos y crear un torneo largo con dos liguillas en el que también se premie al mejor equipo del año.

De esta manera, explicó Arriola, se entregarán dos trofeos y un premio al participante con más puntos acumulados. Aunque el plan de la Liga plantea el regreso del ascenso y descenso en 2026, el directivo advirtió que “hoy la mayoría no son económicamente sustentables, no tienen infraestructura y esto no empata con la demanda de la Liga Mx, a excepción de la UdeG”. Otros puntos a discutir en la asamblea serán la exportación de jugadores mexicanos a Europa, con una inversión de parte de la FMF, y reglas a futuro para la extinción de la multipropiedad.

“Llevamos 60 días platicando y hay una gran apertura de los dueños”, comentó, mirando de reojo a De Luisa. “El voto de confianza lo tenemos. De aquí a mayo, las reformas deberán reflejarse en un mejor futbol”.

Mientras todo giraba a su alrededor, el presidente de la FMF deslizaba un bolígrafo con su mano derecha y se comportaba como un hombre avalado por los altos mandos del balompié nacional. Antes de concluir el esperado informe, resaltó el regreso de México a la Copa América, la participación en un torneo tipo Final Four con los primeros lugares de la Liga de Campeones de Concacaf, Copa Libertadores y Sudamérica, así como la posibilidad de enfrentar a Alemania en octubre próximo.