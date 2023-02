Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? En medio del encarecimiento diversos productos como el huevo, la naranja, la cerveza, y la carne de res y puerco es buena noticia que el Gobierno de Tamaulipas a cargo del Dr. Américo Villarreal haya decidido en las oficinas fiscales ampliar el plazo para la gente obtenga buenos descuentos en el trámite de las licencias de manejo.

Es una medida excelente por parte del gobierno estatal, porque permite a la ciudadanía obtener o renovar su credencial de manejo en forma más atractiva, por el descuento, y además estar en regla con este importante documento para conducir vehiculos en la total regla. Vale decir que los descuentos en licencias de conducir estarán vigentes hasta el 31 de marzo de este nuevo año. Bien por ello. Ya lo saben, vayan a la Oficina Fiscal -allá por Torre Bicentenario o busquen en la página www.finanzas.tamaulipas.gob.mx, informacion de los documentos que se necesitan para estos trámites de automovilista, chofer y motociclista.

2.- Pues ahí tienen que el domingo 19 de este mes los tamaulipecos con credencial de elector vigente podremos acudir a la urna más cercana a nuestros domicilios para elegir senador del estado. El candidato más fuerte es el reynosense José Ramón Gómez Leal, JR, de la alianza Morena y Partido del Trabajo.

Del candidato Gómez Leal «JR» el reporte que tenemos es que estuvo en el Matamoros querido del inolvidable cantante Rigo Tovar. Y el reporte que tengo es que estaban a 10 grados centígrados, con una sensación térmica de 6 grados, producto de la lluvia, pero eso no afectó para que la gente del ejido «Lucio Blanco» saliera de sus casas a saludar, echarle porras y oir el mensaje de este candidato de la referida alianza «Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas».

Con todo y el frio, sin acarreos y con el firme deseo de escuchar y platicar tanto con el candidato José Ramón «JR» como con su suplente Paola López, los habitantes de «Lucio Blanco» que en varias ocasiones ha sido visitada por José Ramón, participaron en reunión para promocionar el voto, hacer democracia, hacer patria y buscar fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación.

El candidato manifestó su agradecimiento a la gente de ésta comunidad por brindar un valioso espacio de su día. «JR» dijo que es un honor representar está candidatura de la mano de Paola López.

Expresó «JR» en su turno al microfono: «Que me hayan tomado en cuenta para representar una posición muy importante dentro de la vida política es un honor. Paola y un servidor vamos a ir (al Senado) a ayudar, por supuesto a nuestro presidente, un presidente que ha estado así con el frío y llovizna y que no se ha rajado».

Durante su tercer recorrido de campaña por “la tierra de Rigo Tovar”, el candidato Gómez Leal, escuchó de viva voz, las razones por las que la ciudadanía ha decidido continuar respaldando a la 4T.

«El país se está pintando de Morena y no es una casualidad, es por qué están dando resultados a toda la República mexicana» destacó el matamorense Héctor René Garza Salinas

3.- En este 2 de febrero día de La Candelaria y de los ricos tamales el que está de cumpleaños es Candelario García Baldazo, un muy dedicado trabajador administrativo de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, quien se ha desempeñado ahí como delegado sindical, viendo siempre en beneficio de sus compañeras y compañeros. Ya no está de delegado pero sigue siendo un líder. En estos días le organizan tamaliza en su natal ejido El Roble, de Güémez. No comparto ni día ni hora, porque me advirtieron que es información reservada. Muy hábil para el baile y la cantada el ex-delegado Cande.

4.- En este 2 de febrero, Día de la Candelaria, recuerden no excederse con los tamales, por muy ricos y sabrosos que estén, máxime si tiene el sagrado propósito de Año Nuevo de baja de peso. No la chiflen que es cantada. NOS VEMOS.

