Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En lo que constituye una aberración más del Poder Judicial Federal y un golpe al estado de derecho y al pueblo de Tamaulipas, mediante la sentencia 2477/2022 su juez de cabecera otorgó amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalando que depositar recursos de una actividad ilícita no actualiza el delito de delincuencia organizada; y mientras la autoridad judicial oculta la sentencia el ex gobernador del PAN la hizo pública.

En principio, el Juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa, acordó “PRIMERO: Se sobresee en el juicio de amparo 2477/2022-2; SEGUNDO, la Justicia de la Unión ampara y protege a(…) en el propio expediente 2477/2022-2, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos anotados en los considerandos quinto y sexto de la misma. Notifíquese personalmente”.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señala: “Las condiciones de la sentencia no permiten su visualización”. Esto para negar dar a conocer la sentencia, con la excusa de que todavía no causa ejecutoria (no es firme), ya que puede haber recursos en contra de ella; sin embargo el ex gobernador que depredó los recursos de los tamaulipecos, con total cinismo da a conocer algunas partes del documento ocultado por la justicia.

Según el Juez de Amparo, la pertenencia a un grupo criminal, un supuesto hecho por el que se fincó el delito de delincuencia organizada, no acredita de forma automática el lavado de dinero; «esto es, jurídicamente, resulta incompatible que a quien sea responsable del delito de delincuencia organizada, por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, le resulten atribuibles ambos delitos, pues desde el momento en que una persona forma parte de un organismo criminal se le debe imputar el delito de delincuencia organizada”.

“A la inversa, cuando una persona adquiere o deposita recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, no por ese sólo hecho actualiza el delito de delincuencia organizada», señala la sentencia de amparo”; «incurrir en esa afirmación jurídica al momento de analizar un mismo hecho, a la luz de dos tipos penales, equivale a juzgar dos veces a una persona por el mismo delito”.

Esta es la aberrante situación de la justicia y el estado de derecho que maneja el Poder Judicial Federal, ante un presunto delincuente que se robó todo el presupuesto de los tamaulipecos de los seis años de administración bajo las siglas del PAN, y que es la causa de que la actual administración estatal actual tenga problemas por falta de presupuesto.

Según lo trascendido por el propio Cabeza de Vaca la sentencia es para que el Juez Gregorio Salazar Hernández, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de México, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez, cancele el mandamiento de captura y dicte una nueva resolución que establezca que no existen datos de prueba que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada y lavado.