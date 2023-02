Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El candidato a senador, por la Alianza Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas (Morena-PT), JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, no rehuyó pregunta alguna por parte de reporteros y columnistas que fueron invitados a un encuentro con él , en un restaurante de la ciudad capital.

Con una narrativa clara y didáctica dimensionó lo que hasta ahora ha llevado a cabo en materia de proselitismo, sin dejar de reconocer que no se espera una votación copiosa pero suficiente para lograr su propósito.

Sostuvo que él realiza su tarea, lo que le ha permitido subir en las encuestas en un 55%, en cuanto al nivel de conocimiento que tienen sobre su persona los ciudadanos, según un estudio reciente.

Y si bien las estadísticas no votan, si son un buen referente para lo que puede darse el 19 de febrero.

Según datos oficiales, en Tamaulipas están llamados a las urnas más de dos millones 700 mil ciudadanos.

“Que cada quien responda por su tarea”, señaló, en alusión a los grupos políticos de Morena que se mueven a nivel de municipios.

Ello significa que nadie podrá pasarse de vivo, en tanto que hay ojos observando la elección desde la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado.

Lo expresado por JR va con dedicatoria a los alcaldes morenistas para que no vayan a salir con cuentas mochas. Porque son ellos, a través de sus operadores, los que tienen la capacidad de movilización cuando se requiere.

Es posible que más de uno de los munícipes morenistas traigan en su haber no pocos negativos, lo que difícilmente cambiaría el escenario que se vislumbra pero si les daría su balconeada a los alcaldes.

El saco les queda a la medida a grillos de la talla de los presidentes de Madero y Altamira, ADRIAN OSEGUERA KERNION y ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, en forma respectiva.

También en la mira puede estar el Alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, al que no creemos tan simple, más si se considera que él y su madre, la ex presidenta, MAKY ORTIZ DOMÍNGUEZ, no pueden darse el lujo de cometer errores.

Cabe apuntar que, hace unos días, se vio al JR en un evento teniendo muy cercano a MAKY y al ex alcalde, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

En cuanto a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), les pidió que realicen su trabajo y en lo específico lo de la instalación de las cerca de 4 mil 800 casillas, sin demora, durante la jornada electoral.

También aclaró que su intención era participar en un debate pero desde el INE no mandaron las señales adecuadas cuando pidió que le comunicaran lo de las reglas, temas y lugar en que se daría el evento.

Al percibir ruido prefirió continuar con su visita a municipios para escuchar la problemática de los habitantes y, a la vez, hacer el compromiso de gestión.

Sobre sus adversarios no emitió ninguna critica y aseguró que los respeta así muestren posturas ofensivas como las que recién tuvo la senadora XÓCHITL GALVÉZ, misma que hace unos días acompañó a la abanderada del PAN, PRI y PRD, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, a un acto proselitista.

Con tranquilidad subrayó que no es su fuerte “gancharse” cuando recibe ataques y mejor se enfoca en su labor.

Tampoco se inmuta cuando se mueven noticas falsas, en las que se aluden a su persona, porque no pretende hacerles el juego a los animadores de éstas.

En algún momento se le cuestionó sobre su baja presencia en medios de comunicación cuando fue delegado federal, a lo que contestó que solo atendió las instrucciones dadas por el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La línea fue precisa: “no se anden faroleando y no se peleen con el Gobernador. Y yo le hice caso”, dijo.

GÓMEZ LEAL volvió a desmarcarse del ex Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y reiteró que no es de su interés cuestionar lo de su administración, ya que de ello pueden dar cuenta los ciudadanos en la lectura que se da al resultado de las elecciones.

¿Cuál es la petición que con mayor frecuencia le han hecho durante sus giras? “Que regrese a los lugares visitados y por supuesto que lo haré”, aseguró.

AL CIERRE

EL Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, entregó patrullas a la Guardia Estatal, en el Complejo de Seguridad Pública.

Se espera que los uniformados se apliquen para cumplir su encomienda. No pueden quedar mal con los tamaulipecos y un mandatario que dice y hace.