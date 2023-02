Por Agencias

La última pelea de Julio César Chávez Jr. fue el 18 de diciembre de 2021. Derrotó a David Zegarra por decisión unánime y dos meses después, desapareció de la vida pública. Fue su padre Julio César el encargado de dar noticias sobre él, informando que estaba internado en rehabilitación y además, reveló la sustancia que lo llevó a convertirse en adicto.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, el multicampeón mexicano, ahora con 60 años, Julio César Chávez González, confesó que la adicción de su hijo no es por cocaína ni alcohol, sino por pastillas para controlar el peso.

“Realmente mi hijo Julio ni siquiera usa cocaína, ni siquiera toma, mi hijo tiene un problema de pastillas para bajar de peso. Esas pastillas son muy adictivas. Si las sabes utilizar no pasa nada, pero cuando tienes un problema de adicción, si te tomas 20 o 30 empiezas a ver moros con tranchetes, a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, a valerte madre la vida” expresó Chávez.

“Ahora tuve que meterlo en un anexo. Imagínate que mi hijo esté en un anexo durmiendo en el suelo. Eso fue para mí muy doloroso, muy triste, pero cuando quise sacar a mi hijo me dijo que no ‘aquí estoy bien, quiero terminar mi proceso, salir, pelear, estar con mi familia porque ya me cansé’ y eso es una gran noticia para mí”, agregó.

Aunque todavía no hay fecha establecida, se rumora que una vez que salga de rehabilitación, Julio César Chávez Jr. volverá a los entrenamientos para poder participar de un evento de exhibición en el cual también estarán su padre y su hermano Omar.

“Esta vez va a ser la primera donde Julio y Omar peleen limpios, sin ninguna sustancia en su cuerpo y va a ser un buen retiro para mí. Quiero quedarme con ese sentimiento” concluyó el campeón del mundo en tres distintas divisiones.