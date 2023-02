Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Satanizado por casi todos, incluso por los políticos cínicos, el abstencionismo en realidad es la expresión de más sencilla interpretación en nuestro sistema que, dicen, es democrático, vaya pues, que los ciudadanos no vayan a las urnas refleja por lo menos hartazgo, cuando no encabronamiento o, peor aún, un descontento ciudadano hacía los partidos y las autoridades electorales que no le ofrecen lo que mínimamente espera de ellos.

Cuando pocos ciudadanos acuden al llamado de las urnas en una elección son tiempos de revisar a fondo nuestro sistema democrático y hacerlo con seriedad antes de que las expresiones de descontentos sean de otra forma, así como ha ocurrido en muchos países de mundo que ignoraron esos comportamientos y terminaron en revueltas sociales, con manifestaciones en las calles o cosas peores como guerrillas o terrorismo urbano.

Seguro que en está ocasión, por lo menos en Tamaulipas, parece que el problema no es para tanto, que el enojo nomás fue por el empecinamiento de realizar una elección y tirar dinero sin necesidad alguna, el pueblo sabio conocía que nada habría ocurrido si no se llenaba esa vacante, que no era necesario tirar miles de millones de pesos en preparar una elección que para nadie era atractiva salvo a quienes pretendieron llegar al Senado, y no a todos, en pláticas de amigos se le escuchó decir a uno, o una, que ya se había hartado, que ya quería que se terminara la campaña.

Por supuesto, este domingo 19 de febrero pasará a la historia como uno de nuestros peores días en cuanto a la perfección de la democracia, daba tristeza ver tan poca ciudadanía acudiendo a votar, pero no por la actitud ciudadana, sino porque sabemos del dinero que se estaba tirando a la basura y nomás para decirle a los partidos que no estamos contentos, para gritarle a la autoridad electoral que no hizo su chamba, para restregarle en sus narices a los poderes, sobre todo al legislativo, que se pueden buscar mejores formas de rellenar esos espacios y no llamando a votar a un ciudadano que ni siquiera sabe qué hace un senador ya que no lo vuelve a ver después de su elección salvo que regrese como funcionario o sea candidato otra vez, esa es la realidad, muchos senadores no vuelven por falta de ganas, es cierto, pero la gran mayoría porque no tienen tiempo, porque se les exige estar en México muchos días a la semana y lo que les queda libre lo tienen que usar en su familia.

Hay otra realidad irrefutable, la baja participación ciudadana se la merecían los partidos políticos y las autoridades electorales y más vale que entiendan el mensaje, que comprendan que es tiempo de democratizarse, en el caso de los primeros, y de trabajar más en el caso de los segundos, para ambos, que entiendan que el sistema democrático exige más que pleitos entre ellos, que no son días de reducirle presupuestos a esta área qué, por el contrario, demanda más trabajo y más inteligencia al hacerlo.

En esta elección extraordinaria los partidos políticos quedaron desdibujados y sin el interés de la ciudadanía en ellos, es decir, que la ideología de estos ni siquiera fue tomada en cuenta, mientras que la autoridad electoral brilló por su ausencia, sus esfuerzos fueron tibios, tímidos, sin ganas, más escondiéndose de los reflectores que intentando explicarle a la ciudadanía la importancia del voto, lo que se juega en una elección como la que vivimos.

Y no, con todo y que daba la impresión de que se escondían por algo, ni uno ni otro dejo de recibir recursos públicos, el gasto de cada partido ascendió a varios millones de pesos, aunque no se sepa en que se hayan invertido ni con quien.

Le insisto, algo está mal en nuestro sistema, el alto nivel de abstencionismo en esta elección de senador refleja malestar, que la ciudadanía no recibe lo que necesita y más vale corregir a tiempo ese problema antes de que se manifieste de maneras más duras.

Un abstencionismo, como el que ganó este domingo, es la más pura expresión democrática de descontento, tal vez de hartazgo, quizá solo de que no debió ocurrir esta elección extraordinaria, lo que haya sido, el caso es que hoy ya tenemos un ganador que debe analizar a fondo esta situación, que debe llevar ideas para presentarla a sus pares y corrijan ese problema, que debe hacer lo necesario para que no se presenten más estas fallas, y de verdad, también es tiempo de hacer un estudio sobre nuestra sociedad, conocer que pasa con todos nosotros antes de que reventemos de una manera que, ahora sí, no nos guste a nadie…

PRESENTA UAT DISPOSITIVO DE APRENDIZAJE PARA LA NIÑEZ… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolla un sistema de realidad virtual que sirva a niños de primaria para conocer los sitios más significativos de los municipios de la Entidad y con ello aportar herramientas para el aprendizaje lúdico de los menores.

Al respecto, la Dra. María Eugenia Calvillo Villicaña, investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y líder del Cuerpo Académico de Diseño, Tecnología y Sociedad, refirió que el proyecto comprende recorridos virtuales basados en fotografías a 720 grados, que permiten registrar más información que los formatos de imágenes convencionales.

En entrevista, dijo que a través de la línea de investigación “Diseño social” han desarrollado distintos proyectos referentes al desarrollo y la sustentabilidad de zonas rurales, principalmente.

“De acuerdo con nuestra línea, trabajamos con la tecnología a beneficio de la sociedad y, sobre todo, para que esta nos ayude a la trasmisión del conocimiento”.

Detalló que han realizado estudios para aportar conocimientos a través de fotografías que se recopilaron en recorridos por varios municipios de Tamaulipas, y que estos proyectos han servido para recabar información histórica, ecológica, así como de comunicación gráfica y comunicación visual.

Explicó que el propósito fue llevar este conocimiento a todas las personas que no tienen acceso a él, y que así se pudo diseñar el sistema de realidad virtual que permite a niños de primaria aprender más sobre los municipios de Tamaulipas por medio de recorridos virtuales que se pueden mostrar off line.

La doctora Calvillo detalló que, mediante el recorrido virtual, el alumno de primaria puede tener un mayor conocimiento de la entidad sin necesidad de desplazarse, de ahí que sería un gran apoyo para quienes no pueden hacerlo por razones de discapacidad, economía, tiempo o distancia.

“Estamos haciendo esos recorridos que, suponemos, van a ayudar mucho a los alumnos. La idea de la línea de trabajo es analizar cómo se puede trasmitir este tipo de conocimiento a las áreas educativas”.

