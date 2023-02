Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No obstante que ni siquiera ha empezado la temporada de estiaje, decenas de colonias de Victoria carecen de agua debido a la incompetencia de las autoridades municipales -encabezadas por Eduardo Gattás Báez- y de la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) para abastecer del servicio a los usuarios.

Las colonias Burócratas Estatales, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Rincón de Tamatán, son solo algunos ejemplos de cómo el ilusorio programa de tandeo resultó un fiasco.

Los ciudadanos ya están hartos de la actuación del “clan Gattás’ y su grupúsculo de vividores y zánganos que no han sabido trabajar para proveer de servicios dignos y de calidad a los victorenses, pero sí han mostrado una gran velocidad para apropiarse del presupuesto, con el argumento de que “soy aliado del gobernador de Tamaulipas y él sabe que nosotros lo hemos ayudado cuando lo ha necesitado”.

Una vecina del 8 Anaya y Olivia Ramírez afirmó que desde hace un mes solo le llegan un ratito “dos gotitas de agua”, pero en los últimos dos días ni siquiera esas dos gotitas.

“De qué se trata, antes de Gattás los ciudadanos estuvimos indefensos durante dos trienios, porque Xico y Pilar eran protegidos del gobernador del PAN. Entonces… ¿votamos por Américo para que también nos dejara indefensos ante Lalo Gattás y su banda?, porqué en el gobierno del estado nadie hace ni dice nada”.

En Rincón de Tamatán, la maestra Castillo indicó que no tienen agua “pero eso sí me llegan los recibos de más de 800 pesos; y cuando llamo para reportar que no tenemos agua la señorita que contesta no sabe nada, no informa nada.

Por eso, ante el nuevo corte de agua anunciado para este jueves, a estos usuarios ni les afecta “porque nunca tenemos agua”.

La maestra Castillo se refería asimismo al ordenamiento de Secretaría de Educación de Tamaulipas en el sentido de la suspensión de clases en las 277 escuelas de nivel básico que hay en Victoria debido a que este jueves la Comapa realizará “trabajos de mantenimiento”, con lo cual se interrumpirá el suministro de agua desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche.

A su vez, Yadira Cortés cuestionó que el alcalde Lalo Gattás ande pagando encuestas donde se hace calificar como de los mejores presidentes municipales, cuando su desastroso trabajo al frente del gobierno municipal solo está perjudicando a los victorenses y beneficiándolo a él.

“En serio que cada vez estamos peor; esto no tiene nada que ver con partidos o colores, o si me cae bien o mal, simplemente es la triste realidad. En esta administración todo ha empeorado y otra vez parece que estamos solos”, cuestionó.