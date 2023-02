Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Esa, la construcción de la Segunda Línea del Acueducto «Presa Vicente Guerrero- Cd. Victoria» es la petición, la solicitud, la demanda, el ruego, la querencia más sentida de la población victorense al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que no es posible, lógico, ni razonable que por ejemplo este 2 de febrero, Día de la Candelaría, en que las familias victorenses amanecimos con un frío de 7 grados centígrados y sin gota de agua en decenas de colonias de esta ciudad capital de Tamaulipas.

Y es que estamos en Invierno y en decenas de colonias no sale nada de agua en las llaves de sus hogares, o en el mejor de los casos apenas si llega el agua en dos horas y media cada día. Ojalá, Dios quiera, que el ciudadano presidente hoy 3 de febrero en que estará de visita oficial a Cd. Victoria se lleve su mano a su corazón y autorice Presupuesto federal para que inicie pronto, en este mismo Invierno, o en el arranque de la Primavera la construcción de esta Segunda Línea del Acueducto para bienestar de los victorenses, que debemos andar sumando los 328 mil y que vivimos y sobrevivimos con muy poquita agua potable.

Ciudadano Presidente AMLO, ya sabemos que le asiste totalmente la razón cuando dice «no somos iguales». Y es que todos han de saber que cuando andaba de candidato para Presidente el licenciado Enrique Peña Nieto firmó el compromiso de construir la Segunda Línea del Acueducto y la realidad es que Peña Nieto «nos hizo de agua» la multicitada Segunda Línea. No la construyó y nos hizo cambalache, catafixia con un mentado Acuaférico que costó 300 millones de pesos y… resultó que ya terminado… sirvió para dos cosas: para nada y una chin…cheta. Ese, el tema del Acuaférico, ciertamente podría servir para algo. Para fincar responsabilidades penales y meter a la cárcel a la ex Secretaria de Obras Públicas estatal, Cecilia del Alto López, junto con los jefazos de la CONAGUA y los inútiles constructores del referido mentado Acuaferico. O sea cada mañana nos dicen que nadaban en la corrupción los que se fueron… pero siguen tan campantes… intocables, felices como nuestro muy estimado Doctor Xicoténcatl González Uresti, a quien para su dicha y fortuna no lo salpica ninguna auditoria. De plano, aguas, no la chilfen que es cantada.

Empezar las obras de la Segunda Línea del Acueducto, además de darnos a todos los victorenses un fabuloso y soñado baño en la regadera de nuestras casas o -que tiene- aunque sea a cubetazos…podría darnos el milagro soñado de que el actual Gerente de la COMAPA Victoria, ingeniero Eliseo García Leal, vuelva a subirse a una camioneta suburban con un Presidente de la República y un Gobernador de Tamaulipas.

Y es que si nos atenemos a lo que sabe el Cronista Francisco Paco Ramos Aguirre (también de Coahuila como el Xico González Uresti, pero este sí buena persona), el ingeniero Eliseo era Gerente de COMAPA (que antes se llamaba COAPA) y le tocó inaugurar junto con el Presidente Carlos Salinas de Gortari y el Gobernador Ing. Américo Villarreal Guerra, el Acueducto «Presa Vicente Guerrero- Cd. Victoria». Ahora, si el Presidente AMLO se toca el corazón… y sobre todo, la cartera presupuestal los victorenses todos seriamos felices en cada bañada y el Ing. Eliseo tendría la fabulosa oportunidad personal de subirse a la Suburban e inaugurar junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya la -nomás- la Segunda Línea del Acueducto. Y eso seria para dar ocasión de que el próximo Invierno no padezcamos, suframos la falta de agua como ahora mismo en este Invierno lo sufrimos porque no sale agua de la llave.

Ojalá que así sea, aunque anda el run-run de que en breve será designado nuevo Gerente de COMAPA Victoria el ingeniero Ubaldo Castillo Martínez, lo cual también sería una bonita noticia porque ciertos estamos que el Ing. Ubaldo va a acercar al eventual ex gerente Eliseo García Leal, pues el Ing. Ubaldo es muy leal con él. A mí no me culpen de este run-run, rumor, versión, Radio Pasillo, pues ya saben que cuando el ser humano batalla -como es nuestro caso- para abastecerse de la bendita agua, pues se pone uno, como todos los humanos medio loquillo. Pero como cantaría el mexicano nacido en Puerto Rico, Luis Miguel Gallego Basteri, en su canción «Será que no me amas»: «No culpes a la noche, no culpes a la Lluvia, ¿será qué no me amas? Bien lo dice el Presidente AMLO… «No somos iguales», y no se nos va a bañar como sí lo hizo nuestro admirado Enrique Peña Nieto que nos juró haría la Segunda Línea del Acueducto, y nomás no nos cumplió… Y a lo mejor por eso le salió el karma… y se quedó sin su muy linda, hermosa, chula novia Tania Ruiz, nacida en la linda ciudad de San Luis Potosí. O es que el culpable es Peña Nieto, que no goza ya de Pensión Presidencial, y su ahora ex-novia es Escorpión. Y las mujeres de ese signo, son, de acuerdo a March y McEvers, de carácter vengativo, temperamental, arrogante, violento, sarcástico, receloso, celoso e intolerante.

En fin, que a Andrés Manuel, se le pide, solicita, ruega y requiere se lleve la mano al corazón y a la cartera.