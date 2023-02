Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se acabó el tiempo. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Miércoles de cierres de campaña rumbo al Senado, para entrar en un receso de propaganda.

Si hacemos un breve resumen de mes y medio de proselitismo, sin pasiones y con la mejor intención, destacar que no se dieron golpes bajos ni la guerra sucia de otras campañas. Fuera de habladurías no encendieron ataques personales o invento de delitos.

De antemano la coalición Va por Tamaulipas se da por derrotada. No hicieron una jornada con entusiasmo, con ganas de ganar.

La elección del domingo 19 será tranquila, libre de violencia y una seguridad pública garantizada como lo señaló en la gran capital mexicana el Gobernador Américo Villarreal.

No “focos rojos” o intranquilidad electoral. Hay un ambiente de concordia, “ya no bajo circunstancias de presión, extorsión e intimidación” como en la época del panismo, agregaría el ejecutivo al ser abordado por periodistas en una visita al Senado.

Ultimo día de campañas (miércoles). José Ramón Gómez Leal, el favorito para ganar, cerrará en el Poliforum de Victoria a las tres y media de la tarde; Imelda Sanmiguel en su natal Nuevo Laredo, Cueva Leonística a las 18:00 horas, y Manuel Muñoz está citando en El Patinadero del Estadio Marte R. Gómez -esta capital- a las cuatro.

La prianista ofrecerá a sus seguidores un espectáculo con la comediante e imitadora Marisol Vázquez; Muñoz anuncia “rifas y concierto musical”. Morena no tiene artistas como “gancho”.

Los tres días siguientes son de silencio para que los ciudadanos, en actos de meditación y reflexión, tomen la decisión de por quén votar.

Como lo habíamos anticipado en estas líneas, la mala noticia es una: No se espera en las urnas una alta afluencia ciudadana. Como no hay mucho que “salpicar” entre la gente, las campañas no “prendieron”.

Hay quienes pronostican una participación del 15 por ciento. Los más optimistas un 25, aun con operativos de “invitar” a votar.

Este martes, en el mero Día del Amor y la Amistad, último para publicar preferencias electorales, la empresa Electoralia difundió en su trabajo de investigación que el 53 por ciento de los votantes está enterado que el domingo habrá elecciones. El restante 47 lo ignora.

Irrisorio pero hay avance. En la entrega del 29 de diciembre, casi al arranque de las campañas, según la misma fuente, el 53 por ciento no sabía de la elección.

Como que los ciudadanos no se “quieren” enterar. No encuentran un satisfactor que los motive. En la reciente elección por la gubernatura el 85 por ciento sabía de los comicios.

Electoralia publicó también que el 49 por ciento votaría por la coalición Juntos Hacemos Historia; el 35 lo haría por Va por Tamaulipas y el 5 por el Verde. No se vislumbra que los indecisos -en el orden del 11 por ciento-, inclinen resultados.

Sobre los candidatos en lo personal, el 51 quieren que José Ramón sea el senador; el 36 Imelda y el 6 Manuel Muñoz.

¿Por qué JR? Es el partido del Presidente, cuya aprobación sigue siendo alta (60 por ciento), también el de Américo Villarreal, con evaluación ciudadana del 71 por ciento según la última encuesta de FactoMétrica, que lo coloca como el segundo mejor de México, y en contra el punto negro de la historia: El funesto gobierno panista que acaba de terminar.

No las 25 empresas que pronosticaron el triunfo de Américo como Gobernador, pero sí media docena hicieron saber que el de Reynosa se llevará el gane con la mano en la cintura.

Con excepción de una, las encuestadoras dicen que la segunda posición -en votos- será para Imelda Sanmiguel. IQ Comunicación manda a los prianistas a la cola con el 9 por ciento de la clientela.

Como lo señaló AVA, a diferencia de la contienda por la gubernatura, la ciudadanía “podrá salir con tranquilidad a cumplir con su deber cívico” sin presiones (¿como la “compra” del voto en 500 varos?).

Américo regresó este martes al Senado, su casa antes de venir a luchar por la gubernatura. Sus ex compañeros lo recibieron con vivas, aplausos y muestras de afecto en el Día de la Amistad. El líder parlamentario, Ricardo Monreal, lo saludó con afecto y hasta le regaló el libro de su reciente autoría.

El ejecutivo fue a firmar sendos convenios de colaboración en materia de capacitación, Gobierno de Tamaulipas y Senado.

Anda en plan de gestión. El lunes se reunió con el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, mismo que ofreció todo su apoyo para la construcción de una planta de fertilizantes en Reynosa, y anunció inversión de 300 millones para un hospital de la paraestatal en San Fernando.

El martes se entrevistó con Zoé Robledo, titular del IMSS. El miércoles lo hará con el de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño.

Por el campus de la UAT, la ANUIES expresó su reconocimiento a la casa de cultura local por estar al día en materia de ciberseguridad y mantenerse alerta ante amenazas y riesgos en el uso de las tecnologías.

El mensaje fue de José Luis Ponce López, titular de Tecnologías de la Información de la Asociación de Universidades, al participar de manera virtual en la semana de conferencias “Ciber UAT, la seguridad está en tus manos”.