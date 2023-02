Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde hace meses el diputado local moreno “Pepe” Braña anda en precampaña por la alcaldía victorense. Quiere suceder a Eduardo Gattás y le “madrugó”.

Hace caminatas por colonias populares, asiste a eventos oficiales a los que lo invitan, y sociales también como bodas, quinceañeras, bautizos y hasta velorios. Dicen que en política todo se vale, “hasta puñaladas mientras no sean tan profundas”.

Trae la espada desenvainada y le tira a todo lo que ve mal acomodado en el entorno municipal. Dicen que tiene “agarraderas” en Palacio que lo respaldan.

Su colega Vital Román Martínez le despista más al tema. Para este Día de la Amistad, 14 de febrero, rifó “una cena romántica con tu pareja”, o “una velada divertida con una amiga o amigo cercano”, pidiendo como único requisito darle “like” a sus páginas en redes.

La lucha por los cargos municipales ha comenzado, aunque los tiempos están muy lejos. La elección es en junio del 2024 y la convocatoria se expedirá dentro de algunos diez meses, en enero de ese mismo año.

En Morena, por las alcaldías y diputaciones se dará una lucha interna muy intensa. Es el partido con el más alto porcentaje de posibilidades de ganar y, en un descuido, puede dejar “zapato” a su contrincante más cercano, el PAN, víctima del mal gobierno estatal que hicieron.

Siguiendo con Victoria capital, no solo los diputados tienen interés en participar, hay otros que están listos, montados y armados como Felipe Garza Narváez, quien considera que “me la deben” luego que fue de los primeros tricolores es sumarse a la causa guinda. Aspiró a la gubernatura, diputaciones local y federal, senaduría ordinaria y senaduría extraordinaria. Se registró en la interna.

Y está formado Ricardo Martínez Rodríguez, todavía delegado de Gobernación (a quien FGN quiere sustituir), y desde luego gente cercana a la esquina del poder como los secretarios del gabinete.

Saben todos que el último “palomeo” vendrá de Palacio luego de encuestas internas y sondeos externos de popularidad. No pueden permitir que sus contrincantes “hagan roncha”.

En el proceso del 2021 se registraron varios en la interna, como Roque Hernández Cardona, entonces diputado local, y “El Rocket” Valdez, a quien el fuego amigo dejó fuera de combate luego de una exhibida por asuntos de pensión alimenticia en el lado “gringo” ¿volverán a intentar la aventura?..

Luis Torre Aliyán, regidor en ese entonces, emigró a Movimiento Ciudadano. Llegó por el PAN y luego dejó a Morena. Está fuera.

Por tradición el Congreso del Estado ha sido semillero de candidatos a las presidencias. No será la excepción en Victoria. Como precandidata naturalita del PRI -o con quien haga alianza- se vislumbra a Alejandra Cárdenas Castillejos, con el posicionamiento que le da una intensa labor legislativa.

Aunque la época de su tío Egidio ya pasó, Carlos Morris Torre, también de las siglas tricolores, anda muy activo por colonias y ejidos, como si se tratara de una campaña en forma.

Por el rumbo del PAN no se sabe que alguien haya levantado la mano ¿lo hará por tercera ocasión Arturo Soto Alemán?. Van contra corriente y, si el cabecismo impone candidato (a), menos clientes tendrán.

Veremos cómo se ponen las cosas en la sucesión no solo en la capital sino en los 43 municipios. Las alcaldías es lo que más interesa a los ciudadanos por ser el primer contacto que tienen con la autoridad personificada.

Lo cierto es que, al momento, se avizora que ciertos alcaldes de la 4T no serían confirmados por la reelección porque su trabajo no cumple las expectativas del 15 y 16 Juárez. No son del equipo y no le meten imaginación.

Solo como ejemplo, varios auténticos de la 4T ya tienen el bate al hombro en Reynosa.

Adrián Oseguera, de Madero, agotó sus dos periodos. Va a querer dejar sucesor pero se lo impedirán desde la Villa de Aguayo. Hay sospecha que su relación con los azules fue más que coqueteo.

Mario López, de Matamoros, ya cumple seis años. No sería moral entregarle el poder a uno de los suyos.

El PAN es hoy gobierno en 25 municipios (la mayoría en primera elección), todos impuestos por el cabecismo. ¿A quiénes van a querer dejar? Porque ganar es otra cosa. Muy temprano pero se promocionan para continuar.

El mayor exponente, Jesús Antonio Nader, de Tampico, gastó sus dos oportunidades. Le queda el sueño por la senaduría o una diputación local, o bien federal.

Cambiando de tema, el Gobernador Américo Villareal destaca a nivel nacional como el segundo mejor evaluado según la empresa FactoMétrica, al ser aprobado por el 75 por ciento de los ciudadanos encuestados. Consideran su trabajo como “muy bueno” o “bueno”

Américo solo está por abajo de José “Gallo” Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, también morenista, quien alcanzó el 80.1 por ciento, la calificación más alta.

En lo específico de combatir la corrupción, AVA se coloca como el mejor del país al ser aprobado por el 71.1 por ciento de los encuestados entre el 30 de enero y 3 de febrero.