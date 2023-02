Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El Poder Judicial Federal obligó al Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas (TJAT) a analizar los argumentos de un elemento de la Policía Preventiva Estatal despedido el 18 de abril del 2021 sin notificación legal alguna, ello en cumplimiento a la ejecutoria 457/2021 que otorgó el amparo por haberse violado las garantías de seguridad jurídica y debido proceso por parte del órgano estatal.

El magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria en la que se determinó que el fallo reclamado es ilegal, pues en forma incongruente el TJAT, omite pronunciarse respecto que en la demanda de nulidad manifestó también que fueron sus propios compañeros, sin rango diferente al de dicho accionante, quienes al presentarse a laborar normalmente el día 19 de abril de 2021, le mencionaron que ya no era elemento activo.

El 23 de septiembre del 2021, el TJAT resolvió recurso de reclamación, mediante el cual desestimó los agravios esgrimidos, por lo que confirmó el auto que desechó la demanda de nulidad en contra de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, al estimar que se interpuso fuera del plazo legal de treinta días, ante lo cual el afectado recurrió al juicio de amparo, presentando sus argumentos jurídicos.

El Magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, a quien correspondió determinó que no es jurídicamente válido realizar el cómputo a partir de que haya manifestado que sus compañeros de la Policía Estatal fueron quienes le dijeron en forma verbal que ya no se presentara a laborar, pues en los casos de una causa de improcedencia, como es la que ahora nos ocupa, no le era dable a la autoridad responsable, inferirla con base a presunciones que se hagan derivar de las manifestaciones que vierta el accionante.

El pleno judicial otorgó el amparo al policía, para que el TJAT deje insubsistente la sentencia reclamada y en otra que dicte analice nuevamente los agravios esgrimidos y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, prescindiendo de las consideraciones que se estimaron violatorias de los derechos del amparista, lo cual ya fue dado por cumplido por el Juzgado Federal.